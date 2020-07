Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo razstavo del treh od štirih letošnjih nominirank za Nagrado skupine OHO: Nike Ham, Žive Drvarič in Đejmi Hadrović, slovensko premiero političnega trilerja o umetni inteligenci, oblasti in družbenem nadzoru iHUMAN. razstavo Tanje Vujinović MetaVrt Sfera3, mednarodni festival sodobnega kolaža KAOS.

Ponedeljek, 6. julij

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 18.00 in 20.00 na ogled slovenska premiera političnega trilerja o umetni inteligenci, oblasti in družbenem nadzoru iHUMAN. Z edinstvenim globokim dostopom do notranjosti cvetoče industrije umetne inteligence ta film pokaže, kako najmočnejša in najdaljnosežnejša tehnologija našega časa spreminja naša življenja, družbo in prihodnost. Dokumentarni film sledi pionirjem na čelu nevidne revolucije umetne inteligence, da bi razkril, kako se ta tehnologija razvija in implementira. S pomočjo nekaterih najbistrejših umov v industriji umetne inteligence nam iHuman pokaže, kam gremo. Režija: Tonje Hessen Schei

0qX49Lqo12c

V Projektnem prostoru Fundacije Ulay Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo del treh od štirih letošnjih nominirank za Nagrado skupine OHO: Nike Ham, Žive Drvarič in Đejmi Hadrović. Zaradi epidemije novega koronavirusa, razstava nominirank za Nagrado skupine OHO, ki velja za osrednjo nagrado za mlade vizualne umetnice in umetnike v Sloveniji do 40. leta starosti, letos ni bila na ogled. V Fundaciji Ulay so se zato odločili, da umetnicam vendarle omogočijo, da v živo predstavijo svoje projekte. Letošnja zmagovalka Nika Ham je o svojem video delu zapisala: "Ko sem bila na rezidenci v Berlinu sem se navdušila nad BVG (berlinski javni prevoz) sistemom, ki vključuje nadzorne kamere in vidne nadzorne zaslone na (u-bahn, s-bahn) postajah. Kamere in ekrani so namenjeni vozniku, da ima pregled nad vstopom in izstopom potnikov. Kar je za Berlinčane nekaj normalnega je mene pritegnilo in vsakič sem se gledala. Začela sem performirati pred kamerami in prosila prijatelja, da je posnel nadzorni ekran z mojim telefonom."

Nika Ham: BVG1

Na Kinodvorišču (Atrij Slovenskih železnic) Ljubljana bo ob 21.30 na ogled film Ema. Življenje mlade plesalke Eme in njenega moža Gastóna, koreografa, zajame kaos, ko po neuspeli posvojitvi skleneta vrniti šestletnega sina. Medtem ko njen zakon počasi razpada, se Ema poda na divjo odisejado, polno glasbe, plesa in nebrzdanega seksa, odločena, da bo dobila nazaj, kar je izgubila. Režija: Pablo Larraín

2lf-qP26DkU

Torek, 7. julij

V TAM-TAMovi Ulični galeriji na Vegovi Ljubljana bodo ob 17.00 odprli razstavo najboljših izdelkov likovnega natečaja za osnovnošolce Kakšne barve je tvoj parazol?, ki ga je Narodna galerija pripravila ob 150. obletnici rojstva slovenskega impresionista Mateja Sternena.

Črt Praprotnik

V osmo/zi Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Tanje Vujinović MetaVrt: Sfera3, virtualni futuristični vrt in ekosistem imaginarno-realnih stvari. Vsebuje majhne in velike instrumente-organizme: reaktorje, zbiralnike, večnamenske kapsule, sintetične rastline, asteroide in osrednji vodnjak za čiščenje vode in proizvodnjo energije. Je vabilo k razmišljanju o ekologijah sveta in omrežjih, katerih del smo. Sfero3 sestavljajo sektorji: Otok, Plasmonika, A in P. Zgleduje se po analognih lokacijah na Zemlji, kjer se izvajajo simulacije, vaje in raziskave, kot so Rio Tinto v Španiji ali polja v Matisu v Islandiji.

Sfera3, Sektor P

Pred Gradom Tivoli Ljubljana bo ob 20.00 nastopil duo tAman dva, ki ga sestavljata glasbenika Maida Džinić Poljak in Luka Ropret, člana priljubljene skupine tAman. Na koncertu bosta predstavila pesmi dežel Balkana, predvsem bosanskih sevdalink in makedonskih ljudskih pesmi.

Sreda, 8. julij

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 nastopila skupina Zhlehtet pod vodstvom Roka Zalokarja, ki bo predstavila svoj novi album Toyomi. Za uvod bo poskrbela Alja Petric.

EUW4Xeb1xyY

Na vrtu Kavarne Kina Šiška Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Poletje v Šiški nastopil Martin Ramoveš Trio.

zZ-yU86tt3U

Četrtek, 9. julij

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 nastopila Kezz aka Tamara Ristić, glasbenica, vokalistka, skladateljica in producentka, ki se je iz Srbije nedavno preselila v Ljubljano. Njeni nastopi so eklektičen spoj raznolikih glasbenih praks – od loopanja in naslojevanja svojih vokalov v balkanski melodiki, do igranja sintetizatorjev, samplerjev in različnih akustičnih inštrumentov.

Cw31T-dAj_s

V Klubu CD Ljubljana bosta ob 21.00 v okviru cikla Mala terasa sredi Ljubljane nastopili Urška Centa in Zvezdana Novakovič s projektom Eno balado, prosim!, ki združuje glasbo, ples in pripoved slovanskih kultur in flamenka.

oNPA42BVn_U

Na Kinodvorišču (Atrij Slovenskih železnic) Ljubljana bo ob 21.30 v okviru festivala Kurja polt na ogled film Psi ne nosijo hlač. mračno komična, slastno boleča in katarzična zgodba o ljubezni, izgubi in sladki bolečini bivanja. Režija: J-P Valkeapää

2K5sRggO8Qo

V Galeriji Hest Ljubljana bo od 9. do 23. julija na ogled razstava slik Barbare Jurkovšek z naslovom Prijatelji/Friends, na kateri ponovno predstavlja svoje priljubljene modele - živali.

V Kranju bo od 9. julija do 9. avgusta potekal mednarodni festival sodobnega kolaža KAOS, na katerem bodo predstavili predvsem domačo ustvarjalnost kolaža, asemblaža in mešane tehnike. Posebna presenečenja v javnem prostoru pripravljajo umetniki Eva Mlinar, Anja Kranjc in Karol Kuhar. V prostorih Layerjeve hiše in Medprostora se predstavljajo Anna Rosa Tomšič Jacobs, Anka Kočevar, Lucija Rosc, Hana Černivec in William Blomstedt, s festivalom Collagistas pa sodelujemo z razstavo izbranih kolažev lanske izvedbe Collagistas/2019/Brussels: Universal Language. V Stolpu Škrlovec instalacijo fotografskega kolaža pripravlja Lara Papov, ki je v prostorskem dialogu povezan s kolaži mednarodnega odprtega poziva About Tomorrow. V Galeriji Na mestu pa bodo na ogled izbrana dela med samoizolacijo odprtega poziva Drowning Culture.

Eva Mlinar: Vinjete straholjubca

Petek, 10. julij

V Galeriji Kapelica Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Betine Habjanič z naslovom Climax: Mort. Umetnica v svojih delih tematizira dihotomijo živali-hrana kot etično nevzdržno zlorabljanje živih bitij. S tokratno razstavo, ki je del večletnega projekta, s fetišiziranimi pripomočki in mizansceno, ki upomenja situacijo v sadovski estetiki, nasilje stopnjuje do absurda, vendar ga hkrati obravnava kot sublimnega. Instalacija z erotičnim ubijalskim strojem v posebej zato oblikovani hiši z intimnim in psihološko opojnim ambientom, ki ga ustvarja bližina smrti, je okolje, v katerem si lahko zamišljamo neznosne prizore, sorodne tistim, ki jih proizvaja smrtonosna prehrambena mašinerija.

V Cirkulaciji 2 (podhod Ajdovščina) Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo video ambientalne instalacije slovensko-urugvajskega umetnika Francisca Tomsicha z naslovom Elegija, žalostinka za skupino skulptur, umetniških video del in zvočno instalacijo, narejeno posebej za prostor Cirkulacije. Na ogled bo izbor serije kratkih meditativnih monokromatskih eksperimentalnih filmov krožnega formata temelječih na obdelavi njegovih video-dnevnikov in namenjenih prikazu v formatu večjih video instalacij.