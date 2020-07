Uspehi slovenskih filmarjev v tujini

Uspešne mednarodne poti Matjaža Ivanišina, Gregorja Božiča in Urške Djukić

Playing Men

Režiserja Gregor Božič in Matjaž Ivanišin ter režiserka Urška Djukić beležijo uspešne mednarodne poti, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Ivanišinov Playing Men je med epidemijo dočakal spletno distribucijo v Franciji, Božičeve Zgodbe iz kostanjevih gozdov gostujejo po festivalih, Urška Djukić pa dela na mednarodni koprodukciji.

Ivanišinov Playing Men je tri leta po odmevni premieri na festivalu FID Marseille, kjer je prejel nagrado Georges De Beauregard, eno od dveh glavnih mednarodnih nagrad tega prestižnega festivala, doživel redno distribucijo v Franciji.

oIMbM6AxjUc

Zaradi pandemije je francoski distributer filma Shellac predhodno načrtovano kinematografsko distribucijo prestavil na splet, ne glede na to pa je bil izid filma v Franciji zelo odmeven. Kot so še zapisali na SFC, so o filmu z izrazito pozitivnimi kritiškimi zapisi poročali domala vsi glavni francoski mediji, med njimi Le Monde in Liberation, v junijski številki francoske filmske revije Cahiers du Cinema pa je bila o filmu objavljena poglobljena recenzija.

Na velika platna mednarodnih festivalov se vrača celovečerni film Gregorja Božiča Zgodbe iz kostanjevih gozdov, ki je bil nagrajen z 11 vesnami in nagrado za najboljši prvenec na festivalu PÖF - Talin Black Nights in je eden od bolj zaželenih mednarodnih festivalskih naslovov med aktualnimi prvenci. Junija je bil predvajan na največjem mednarodnem festivalu v Turčiji IKSV Istanbul Film Festival, kjer je bil del glavne mednarodne selekcije 15 filmov, v naslednjih mesecih pa bo predstavljen na festivalih v Izraelu, Španiji, na Japonskem in drugod, prodajni agent filma pa je pridobil kanadskega in ameriškega distributerja.

qbBlgz1adDM

V ustvarjalnem procesu pa je prvenec režiserke Urške Djukić, igrani celovečerni film z delovnim naslovom Nekaj je v zraku. Potem, ko je bila režiserka med oktobrom in februarjem udeleženka rezidenčnega programa za mlade avtorje Cinefondation v Parizu, je filmski projekt predstavljala v okviru mednarodne spletne tržnice v Cannesu, ki je potekala med 22. in 26. junijem.

Scenaristki Urška Djukić in Marina Gumzi, ki je tudi producentka projekta, bosta z razvojem projekta nadaljevali julija v rezidenčnem programu Moulin d'Ande v Normandiji. Le-ta filmskim scenaristom in skladateljem od 50. let prejšnjega stoletja ponuja ustvarjalno okolje za intenzivno delo na projektih. V sklopu omenjenega programa so svoje filme spisali avtorji, kot so Francois Truffaut, Lous Malle in Alain Cavalier.

Vabilo sta avtorici prejeli po tem, ko sta na festivalu Cinemed v Montpellieru oktobra lani za predstavitev projekta prejeli eno od treh mednarodnih nagrad. Film je zastavljen kot slovensko-francoska koprodukcija, začetek snemanja pa je predviden za konec leta 2021, so še zapisali v SFC.

Vsi trije filmi so vezani na produkcijsko hišo Nosorogi, ki so jo leta 2008 ustanovili režiserji Gregor Božič, Matjaž Ivanišin in Darko Sinko, finančno pa jih podpira SFC.