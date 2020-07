TV napovednik od četrtka do nedelje

Priporočamo dokumentarni film Natalie Wood: Kar ostane, ki beleži osebne in poklicne vzpone in padce priljubljene ameriške igralke, film Ogorčenje, o odraščanju in pasteh prve ljubezni, posnet po romanu Philipa Rotha, film Pokrpajmo žive, posnet po uspešnem romanu Maylis de Kerangal, ki se poglobi v občutljivo problematiko darovanja človeških organov.

Natalie Wood

© Wikipedia

Četrtek, 9. julij

Na TV Slovenija 1 bo ob 20.00 na ogled drugi del nadaljevanke Najglasnejši glas. 11. septembra 2001 Rogerja in njegovo ekipo pretresejo razsežnosti dotlej nedoumljivega terorističnega napada. Fox News pod strogim Ailesovim vodstvom prodaja senzacionalistično verzijo napada na Ameriko. Kot prvi objavi sporne posnetke nesrečnežev, ki skačejo iz gorečih stolpov. Roger pomaga ameriški administraciji utemeljiti razloge za napad na Irak. Dežela podleže masovni histeriji in preganjavici,

Na HBO bo ob 21.30 na ogled dokumentarni film Natalie Wood: Kar ostane, ki beleži osebne in poklicne vzpone in padce priljubljene ameriške igralke. Režija: Laurent Bouzereau

2JRzLBVxWik

Petek, 10. julij

Na TV Slovenija 2 bo ob 21.20 na ogled film Ogorčenje, o odraščanju in pasteh prve ljubezni, posnet po romanu Philipa Rotha. Marcus Messner je bister judovski deček iz delavske družine iz New Jerseyja. Leta 1951, med korejsko vojno, judovska skupnost želi rešiti Marcusa pred vpoklicem v vojsko, zato mu dodeli štipendijo za nadarjene in mladenič se odpravi na majhen kolidž v Ohiu. Tam se resno loti študija in dela v knjižnici, za družabno življenje pa se ne zmeni kaj dosti. A življenje se mu postavi na glavo, ko se zaljubi v prelepo kolegico Olivio Hutton. Režija: James Schamus

ELKsrUssyQE

Sobota, 11. julij

Na TV Slovenija 2 bo ob 17.10 na ogled dokumentarni film Druga koža o zgodovini oblačilne kulture skozi optiko družbe, tradicije, odnosa do telesa, seksizma, industrije in vpliva mode. Film zajema številne sloge oblačenja v različnih družbenih kontekstih. Kako in kaj oblačiti je vedno stvar kulture in družbe, zato se film dotakne narodnih noš, poročnih oblek, steznika, bikinijev, pahljač, titovk, kavbojk, najlon nogavic, oblačil povojnih generacij ipd.. Hkrati odpre teme seksizma, telesa, tradicije, mode in drugih tem, ki se navezujejo na ekonomske in družbene razmere pri nas – vse od tekstilne industrije v socializmu, do globalizacijskih razmer današnjega časa. Avtorica: Majda Širca.

Na CineStar TV Premiere 1 bo ob 21.35 na ogled komedija Zapelji me, če me moreš. Brezposelni novinar se odloči, da bo osvojil simpatijo iz otroštva, ki je danes ena najmočnejših in nedosegljivih žensk na planetu. Režija: Jonathan Levine

xg-dxQaOvTA

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.00 na ogled tretji del nadaljevanke Deklina zgodba. Gilead obesi nekaj mart, ker so sodelovale pri uporu. June meni, da med obešenkami ni marte Core, ki je delala pri poveljniku Lawrenceu in delovala v odporniškem gibanju. June spozna, da bo potrebovala vplivne zaveznike, če bo hotela preživeti.

Na Planet TV bo ob 22.30 na ogled zgodovinska drama Elizabeta, ki govori o začetnih letih vladavine Elizabete I. in njeni trnovi poti do spoznanja, kaj v resnici pomeni biti vladar. Režija: Shekhar Kapur

0wNboYbgYjo

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled film Pokrpajmo žive, posnet po uspešnem romanu Maylis de Kerangal, ki se poglobi v občutljivo problematiko darovanja človeških organov in iz zgodb dveh likov, ki ju združi splet tragičnih okoliščin, stke ganljivo hvalnico življenju. Nekega poletnega jutra trije mladi deskarji premagujejo divje valove Atlantika. Ko se vračajo domov, pa se Simon, eden od njih, v prometni nesreči hudo poškoduje. Pri življenju ga ohranjajo naprave, njegove starše pa obvestijo, da zanj ni več upanja. Medtem v Parizu nekdanja glasbenica Claire, katere življenje zaradi hudega srčnega obolenja visi na nitki, vsak dan čaka na telefonski klic, ki ji bo morda spremenil usodo. Režija: Katell Quillévéré

MXKEf0izBjU

Nedelja, 12. julij

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.45 na ogled dokumentarni film Kralj Bibi - življenje in podvigi Benjamina Netanjahuja, ki na podlagi arhivskega gradiva, nastopov v javnosti in v medijih ter objav na družbenih omrežjih pripoveduje življenjsko zgodbo politika in dolgoletnega izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Spremljamo njegovo pogosto gostovanje na ameriških televizijah, kamor so ga vabili kot političnega poznavalca, in njegovo spretno uporabo družbenih omrežij, prek katerih očitno uspešno nagovarja svojo volilno bazo. Režija: Dan Shadur