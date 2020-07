Težki časi za superheroje

Rosvita Pesek in Matej Avbelj kot podalpski parodiji Batmana in Robina

Vladi ustrežljivi pravnik Matej Avbelj in prikimavajoča voditeljica Rosvita Pesek

© RTV SLO

Rosvita Pesek je še najbližje temu, kar bi lahko imenovali slovenska superjunakinja: čez dan živi bolj ali manj umirjeno življenje klene slovenske tašče, ljubiteljice ta prave zgodovine in viž, bržkone dela celo izvrstne rezance – kakor hitro pa nad mesto pade zlovešča noč in se iz Trstenjakove ulice v Ljubljani zasliši znani klic na pomaganje z nezmotljivim grosupeljskim naglasom, tedaj gospa obleče svojo senčno opravo, nadene si kamnito masko zaskrbljene matrone, preveri arsenal novinarskih floskul in se prelevi v Črno damo nacionalne televizije, zaščitnico domoljubnih, bič Metelkove, trepet najgloblje države.