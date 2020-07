Stripovski album za vse žrtve spolnega nasilja

Zamegljeni pogled

Kar se sprva zdi kot izpolnitev dolgoletnih sanj, se nazadnje izkaže za prikrito blodnjo.

Dela Nine Bunjevac so bila slovenskemu občinstvu neznana, dokler ni leta 2014 obiskala ljubljanskega festivala stripa Stripolisfest, kasneje preimenovanega v festival stripa Tinta. Takrat je predstavljala svoj drugi stripovski album Očetnjava, šest let kasneje pa smo dobili še en prevod njenega najbolj svežega stripa z naslovom Bezimena. Svoj distinktivni slog je avtorica začrtala že v prvem stripovskem albumu, ki pri nas še ni bil preveden, v državah bivše SFRJ pa ga prevajajo kot Hladna kot led. Izšel je leta 2012 in ji takoj prinesel nagrado Douga Wrighta, ki jo že petnajst let vsako leto poklanjajo na največjem kanadskem stripovskem festivalu v Torontu.