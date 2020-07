TV napovednik od četrtka do nedelje

Priporočamo biografski film W o življenju Georgea W. Busha, dokumentarni film Banksy in vzpon vandalske umetnosti, dokumentarni film Jane o delu in življenju Jane Goodal, biografsko dramo Jackie, ki spremlja življenje Jackie Kennedy, film Utøya, 22. julija, v enem samem kadru posneta rekonstrukcija poboja devetinšestdesetih članov podmladka norveške socialdemokratske stranke.

Jane

Četrtek, 16. julij

Na TV Slovenija 1 bo ob 20.00 na ogled tretji del nadaljevanke Najglasnejši glas. Bližajo se predsedniške volitve in Rogerja obseda morebitna zmaga Obame, saj ga ima za sovražnika Američanov. Fox News sproži kampanjo za blatenje njegovega imena. Ženi Beth kupi lokalno glasilo, ki postane konservativno trobilo, od Ruperta Murdocha pa pridobi popoln uredniški nadzor nad mrežo Fox News...

Na HRT 2 bo ob 21.00 na ogled biografski film W., v katerem spremljamo življenje Georgea W. Busha, enega od najspornejših predsednikov v zgodovini ZDA. Režija: Oliver Stone

jhz6gjcUqog

Na CineStar TV 1 bo ob 21.00 na ogled film Slaba vzgoja. 27-letni filmski režiser Enrique Goded, ki je svoji mladosti navkljub režiral že tri uspešnice, v časopisih išče navdih za svoj četrti film. Režija: Pedro Almodovar

a_y11BREqlU

Na HBO bo ob 21.40 na ogled dokumentarni film Banksy in vzpon vandalske umetnosti o najbolj razvpitemu uličnemu umetniku na svetu. Režija: Elio Espana

Az9ttLyQe9E

Petek, 17. julij

Na HRT 1 bo ob 20.00 na ogled biografska drama Jackie, ki spremlja življenje Jackie Kennedy od trenutka atentata na njenega moža in intervjuja, ki ga je morala ob tragičnem dogodku dati reviji Life, odsevajoč svojo zasebno in javno podobo. Režija: Pablo Larraín

g9pW3B8Ycc4

Na TV Slovenija 2 bo ob 21.30 na ogled francoska komedija Ljubosumnica. Nathalie je ločena ženska na pragu petdesetih let. Dela kot učiteljica na prestižni pariški srednji šoli. Nekega dne jo kot neke vrste urok začne grabiti bolestno ljubosumje. Njena prva žrtev je najstniška hči, obetavna balerina Mathilde. Pred njenimi izbruhi in manipuliranjem niso varni niti njeni prijatelji, sosedje in nova sodelavka … Režija: David Foenkinos

bXL2H_lkJp8

Sobota, 18. julij

Na HRT 2 bo ob 20.05 na ogled dokumentarni film Jane o delu in življenju Jane Goodall, ki je z raziskavo o šimpanzih zamajala splošna dognanja v pretežno moškem znanstvenem svetu svojega časa in povzročila revolucijo v razumevanju narave. Režija: Brett Morgen

FRlUJrEUn0Y

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.00 na ogled četrti del nadaljevanje Deklina zgodba. V mestu skupinsko krstijo nedavno rojene otroke. June opazi, da je med njimi tudi otrok, ki ga je rodila njena spremljevalka Odmatthewa. Po krstu so dekle povabljene na zabavo pri poveljniku Putnamu. Jane se spominja krsta prve hčerke Hannah. Janine, biološka mati Putnamove Angele, izgubi razsodnost in prosi Putnamova, naj ji dovolita ostati in roditi še enega otroka...

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled norveški film Utøya, 22. julija, v enem samem kadru posneta rekonstrukcija poboja devetinšestdesetih članov podmladka norveške socialdemokratske stranke. 22. julija 2011 se je na poletnem taboru na otočku Utoya zbralo približno petsto otrok, med njimi devetnajstletna Kaja in njena mlajša sestra Emilie. A brezskrbno druženje z vrstniki se je nepričakovano spremenilo v hladnokrven pokol. Nič hudega sluteči otroci in najstniki so postali tarče s polavtomatsko puško oboroženega morilca, ki je malo pred tem podtaknil bombo v središču Osla. Režija: Erik Poppe

mgF83LnQOOA

Nedelja, 19. julij

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.50 na ogled ameriški dokumentarni film Zastrupljanje raja. Potovanje na navidezno idilične Havaje, kjer naselja obdajajo eksperimentalna območja in škropljenje s pesticidi. Oddaja beleži boj za sprejetje nove zakonodaje, ki bo odločala o prihodnosti otočja. Politiki se želijo oddaljiti od ekonomije, ki je bila od nekdaj odvisna od turistov. Ameriška vlada vzpodbuja korporacije, ki na otokih preizkušajo pesticide. Intervjuji z domačini in znanstveniki razkrivajo nevarnosti dolgotrajne uporabe pesticidov v eni ekološko najbolj raznolikih pokrajin na svetu. Večkrat nagrajeni novinar Paul Kolberstein opisuje Kauai kot enega najbolj strupenih kmetijskih okolij v ZDA. Domači akrivisti se borijo proti poliitčni korupciji, korporacijam in lažem kemične industrije.