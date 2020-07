Kruljenje pri koritu državnega zbora

Prispevek pesnika Borisa A. Novaka k javni razpravi o novi medijski zakonodaji

Dećek s piščalko, zaščitni znak RTV Slovenija (Zdenko Kalin)

© Tomaž Levičar, / Blogspot

DIREKTORATU ZA MEDIJE PRI MINISTRSTVU ZA KULTURO RS

Spoštovani, v vednost vam pošiljam malo francosko balado "Kruljenje pri koritu Državnega zbora Republike Slovenije ob sprejemanju novih medijskih zakonov".

Vaš predlog in način njegovega sprejemanja v Državnem zboru po pičlih štirih dneh javne razprave sta sramotna.

Evo, ujel sem zadnji dan javne razprave in Vam pošiljam svoje mnenje.

Bodite tako prijazni in prepošljite moje sporočilo in pesem ministru dr. Vasku Simonitiju, ki sem ga pred leti s protestnim pismom javno vzel v bran pred sodnim preganjanjem, in državni sekretarki dr. Ignaciji Fridl Jarc, za katero obžalujem, da posoja svoj obraz tej kriminalni raboti.

Na dan, ko bo vaša ušiva vlada padla, bom odprl steklenico najboljšega francoskega šampanjca.

Slovenska kultura je k sreči močnejša kot janšistična eksekutiva.

Ste že malicali? Dober tek!

prof. dr. Boris A. Novak, pesnik,

Prešernov nagrajenec za življenjsko delo,

izr. član SAZU,

podpredsednik Mednarodnega PEN-a

KRULJENJE PRI KORITU DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE OB SPREJEMANJU NOVIH MEDIJSKIH ZAKONOV

(popravljena, popoprana verzija)

Ker je slovenski narod len in glup,

ga nima smisla obremenjevati

s pezo odločanja. Dajmo mu obljub,

pa ne preveč, ker že zdaj leži v vati!

Zakoni se sprejemajo poleti;

dopustnike se zlahka da okrasti.

V Državnem zboru je lepó Zdravljico peti,

saj glupi narod nas častí in části.

***

Kantina DZ ima izbran menu: od žup

in lososa kot predjedi prek omlet in

rostbifa do solat in sadnih kup,

pa kup'co žlahtnega, žveplanega v kleti

škofije. Cena? Javno RTV zapreti,

privatno pa podpreti! Komunajzarskim pošastim

naj pušča kri Slovenska tiskovna agentura!

Kultura? To smo mi! NAS naj se častí in části!

***

V štirih dneh prebrati tak špeh, šit, kup

papirjev, ni mogoče. Naši so brodeti,

opozicijskim strankam pa ta kost, past, strup!

Požrtvovalno bomo zmagali, prešteti

glasovi ZA bodo v prihodnjih letih

garant, da NAŠI vladi ne bo treba pasti.

Nato nas čaka najlepše vseh poletij,

saj glupi narod nas častí in části.

***

Jeseni spet garanje na banketih,

obramba naroda pred rdečimi pošastmi!

To kanimo junaško v nedogled početi,

saj glupi narod nas častí in části.