Resnična zgodba o umoru temnopoltega najstnika bo dobila nadaljevanje

Stephen Lawrence

Drama The Murder of Stephen Lawrence o umoru temnopoltega najstnika, ki jo je leta 1999 režiral Paul Greengrass, je 20 let po prvem predvajanju dobila tridelno nadaljevanje. Serija prikazuje boj Stephenovih staršev za dosego pravice, predvajali pa jo bodo 15. julija na televizijskem kanalu ITV.

Po pisanju BBC drama z naslovom Stephen, o rasno motiviranem napadu v Londonu, predstavlja dogodke iz leta 2006, 13 let po Stephenovi smrti leta 1993. Nova serija prikazuje, kako je detektiv Clive Driscoll, ki je tesno sodeloval z družino Lawrence, sestavil preiskavo, ki je nato privedla do obsodbe dveh moških več kot 18 let po Stephenovi smrti.

Serijo je režiral Alrick Riley, ki je sodeloval pri Raziskovalcih na delu: NCIS, scenarij pa sta napisala Joe Cottrell Boyce in Frank Cottrell Boyce. Paul Greengrass, ki je režiral izvirno dramo, je tokrat v vlogi izvršnega producenta.

ITV je v današnji program uvrstil tudi dramo iz leta 1999 in pogovor v živo z nslovom Stephen Lawrence: Se je Velika Britanija spremenila?

