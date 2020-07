Ljubljanski muzeji tudi letos s počitniškim programom za otroke

Muzeji, ki se nahajajo ob parku Tivoli in tisti, ki si delijo muzejsko ploščad na Metelkovi, že več poletij organizirajo delavnice za otroke

Muzej sodobne umetnosti Metelkova

© mg-lj.si

Ljubljanski muzeji, ki se nahajajo ob parku Tivoli in tisti, ki si delijo muzejsko ploščad na Metelkovi, že več poletij organizirajo delavnice za otroke. Počitniški program petih muzejev ob Tivoliju se imenuje PovezujeM/Tivolski ustvarjalni krog, program muzejev na Metelkovi pa 3M. Za oba programa so še prosta mesta za avgustovski termin.

Počitniški tedni na obeh lokacijah, tako ob ljubljanskem parku Tivoliju v organizaciji Narodnega muzeja Slovenije (NMS), Moderne galerije, Mednarodnega grafičnega likovnega centra (MGLC), Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Narodne galerije kot na Metelkovi - te pripravljajo muzeji, ki si delijo muzejsko ploščad, Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MSUM), Slovenski etnografski muzej (SEM) in NMS-Metelkova - imajo že dolgo tradicijo in so zelo dobro obiskani, je povedala letošnja koordinatorka obeh projektov iz MG + MSUM Lucija Cvjetković.

Počitniški program na Metelkovi 3M so prvič organizirali leta 2012, kot tedenski počitniški program, od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure. Čez teden otroci vsak dan preživijo v drugem muzeju ob številnih dejavnostih, za konec tedna pa pripravijo razstavo in predstavitev za starše.

Program pripravljajo vsi trije muzeji MSUM, SEM in NMS-Metelkova skupaj, za organizacijo pa vsako leto poskrbi drug muzej. Počitniški program je nadgradnja siceršnjih skupnih delavnic in dejavnosti za otroke in družine, ki jih muzeji pripravljajo ob različnih priložnostih čez leto, kot sta denimo Mednarodni dan muzejev in Poletna muzejska noč, je povedala Lucija Cvjetković. Dodala je, da si želijo s programom muzejsko ploščad še posebej v poletnih mesecih narediti čim prijetnejšo za druženje, raziskovanje in ustvarjanje.

Letos jim je nekoliko zagodel koronavirus, kar je s seboj prineslo nekaj sprememb tudi pri izvajanju programa. Skupine so nekoliko manjše, večino časa ustvarjajo na prostem - pred muzejem, na muzejskih ploščadih ali v Tivoliju.

Leta 2014 so se na pobudo Moderne galerije povezali še muzeji v bližini parka Tivoli. Tako pod skupnim naslovom PovezujeM/Tivolski ustvarjalni krog potekajo počitniški tedni v omenjenih petih muzejih. Sodelovanje poteka podobno kot pri muzejih na Metelkovi. "Bistvo povezovanja je v tem, da otroci na zanimive in igrive načine v neposrednem muzejskem okolju dobijo čim več različnih izkušenj in spoznajo umetnost, zgodovino, etnologijo," je pojasnila Lucija Cvjetković.

Bogat program obsega veliko ustvarjanja, igranja, družabnih iger, raziskovanja muzejskih zbirk in seveda druženja, je povedala Lucija Cvjetković. Dodala je, da jim je letos nekoliko zagodel koronavirus, kar je s seboj prineslo nekaj sprememb tudi pri izvajanju programa. Skupine so nekoliko manjše, večino časa ustvarjajo na prostem - pred muzejem, na muzejskih ploščadih ali v Tivoliju.

Da z nastalimi razmerami nimajo večjih težav, je povedala tudi večletna organizatorka programa v SEM Sonja Kogej Rus. Zmanjšali so velikost skupin, tako so imeli v terminu med 6. in 10. julijem v dveh skupinah po 12 otrok namesto predvidenih 20. Odpovedali pa so tudi zaključno prireditev z razstavo, ker bi sicer presegli kvoto števila ljudi na prireditvi.

Delavnice so namenjene otrokom od 6. do 12. leta, dopuščajo pa tudi izjeme. Posebnost počitniškega tedna 3M, ki ni le varstvo otrok, je po besedah Sonje Kogej Rus v tem, da se vsak dan posvetijo drugi dejavnosti. Tako je en dan namenjen umetnosti, drug zgodovini, tretji etnologiji, četrti pa lončarstvu. Letos so k sodelovanju povabili tudi Slovensko kinoteko, ki bo otrokom omogočila vpogled v filmsko dediščino, njeno ohranjanje ter v osnove filmske tehnike.

Kot je še poudarila Sonja Kogej Rus, otroci tudi sami ustvarjajo. Tako denimo v NMS Metelkova izdelajo leseni meč, odtisnejo svoj grb ter se spoznajo s srednjeveškimi igrami, v Lončarskem ateljeju SEM se preizkusijo v izdelavi skodelic, v SEM pa se prek razstavnih prostorov "sprehodijo po različnih celinah" in si izdelajo glasbilo.

Tudi letos je povpraševanje za oba počitniška programa zelo veliko. V nasprotju z muzeji na Metelkovi se muzeji ob Tivoliju niso odločili za julijski termin. Bosta pa avgusta potekala tako 3M kot PovezujeM/Tivolski ustvarjalni krog, in sicer prvi med 17. in 21. avgustom, drugi pa med 24. in 28. avgustom. Za oba programa je na voljo še nekaj prostih mest.