Biografija o Almi M. Karlin med finalisti seznama mednarodnih strokovnjakov

Za seznam žirija neodvisnih strokovnjakov vsako leto pripravi izbor desetih knjig iz nemškega govornega območja

Alma M. Karlin

© Wikipedia

Prva nemška biografija o svetovni popotnici Almi M. Karlin z naslovom Alma M. Karlin - Mit Bubikopf und Schreibmaschine um die Welt, ki jo je napisala prevajalka Jerneje Jezernik, se je uvrstila med 30 finalistov seznama Hotlist 2020. Za seznam žirija neodvisnih strokovnjakov vsako leto pripravi izbor desetih knjig iz nemškega govornega območja.

Iz Založništva Jerneja Jezernik so sporočili, da je biografija, izvirno napisana v nemščini, izšla letos marca pri avstrijski založbi Drava. Knjiga se je na več kot stomilijonskem nemško govorečem prostoru na podlagi priporočil strokovnjakov uvrstila na Hotlist 2020 najboljših 30 knjig neodvisnih nemških, avstrijskih in švicarskih založb.

Celjanka Alma M. Karlin velja za eno največjih popotnic vseh časov. Med letoma 1919 in 1927 je sama prepotovala svet in se na poti preživljala z lastnim delom.

Pri Javni agenciji za knjigo RS so zapisali, da seznam desetih knjig Hotlist vsako leto pripravi žirija neodvisnih strokovnjakov izmed naslovov 170 neodvisnih založb iz nemškega govornega področja. Za finaliste do 20. avgusta poteka glasovanje na tej povezavi.

Celjanka Alma M. Karlin velja za eno največjih popotnic vseh časov. Med letoma 1919 in 1927 je sama prepotovala svet in se na poti preživljala z lastnim delom. Obvladala je devet tujih jezikov. Slavo in uspeh, o katerih je sanjarila kot mlado dekle, ji je prinesla potopisna trilogija, ki je izšla med letoma 1929 in 1933.

Močno je nasprotovala vzponu nemškega nacionalsocializma pod vodstvom Adolfa Hitlerja, zato so jo po nemški okupaciji Celja spomladi 1941 zaprli, a se je izognila predvideni deportaciji v koncentracijsko taborišče v Dachau. Čeprav se je pridružila partizanom, ji je povojna oblast zaplenila premoženje. Leta 1950 je po hudi bolezni umrla v veliki revščini.

Biografinja, raziskovalka Almine zapuščine in prevajalka njenih del iz nemškega v slovenski jezik Jerneja Jezernik je avtorica treh Alminih biografij, prevajalka 14 njenih del v slovenščino in ima največ objav, tudi mednarodnih, na to temo, z raziskovanjem Almine dediščine pa se neodvisno ukvarja že več kot 25 let.