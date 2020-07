Ministrstvo trdi, da je škoda v muzejih aprila ocenjena na 195.711 evrov

Vladni ukrepi za zajezitev epidemije novega koronavirusa so močno oškodovali tudi muzeje

Muzejska ploščad v Ljubljani

© Facebook

Ljubljana, 21. julija - Nacionalni muzeji so imeli zaradi vladnih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa aprila škodo, ki je bila ocenjena na 195.711 evrov, so sporočili z ministrstva za kulturo. Pri tem so poudarili, da so zaradi okrnjenega izvajanja nalog imeli tudi nekaj prihrankov, aprila po oceni 165.689 evrov. Ministrstvo je, kot so zapisali, svoj del obveznosti redno plačevalo tudi med epidemijo.

Ministrstvo "se je po najboljših močeh trudilo, da so bili s protikoronsko zakonodajo delavci v kulturi kar najbolj zavarovani, prav tako je zagotavljalo tekoče financiranje javnih zavodov, kamor spada tudi večina muzejev", so na Maistrovi zapisali v odziv na prispevek Slovenski muzeji v času izolacije izgubili okrog 650.000 evrov.

Pri tem so opozorili na specifičen status kulture v Sloveniji: "Javni zavodi so večinoma že privzeto financirani s strani države, zato jim je ta že pred epidemijo nadomeščala dohodke, ki izhajajo iz plač, med epidemijo pa tudi programska sredstva, ne glede na to, da se program v tem obdobju ni izvajal. Nacionalni muzeji so skoraj povsem financirani s strani države. Ostali muzeji so občinski javni zavodi, ki jih do 80 odstotkov financira ministrstvo za kulturo, preostanek pa dobijo od občine in iz svoje tržne dejavnosti," piše v odzivu.

Na ministrstvu so prepričani, da izpada zaradi koronakrize ni le v kulturi, ampak si usodo delijo vsi družbeni deležniki, sredstev za pokrivanje celotnega izpada pa "enostavno ni in jih zaradi zmanjšanih prilivov v proračune ne more v celoti nadomestiti ne Republika Slovenija ne Evropska unija". Dodali so še, da sta se vlada in ministrstvo zavzela, da bi protikoronski ukrepi zajeli čim večji delež prebivalstva, a da se zavedata, da se določeni višini izgub na vseh področjih ne bo mogoče izogniti.

"Skrbni pregled ukrepov drugih držav, na katere se pogosto sklicujejo slovenski deležniki v kulturi, kaže, da je Slovenija dala svojim državljanom, gospodarstvu in tudi specifično kulturi več kot večina držav EU. Seveda obstajajo parcialni ukrepi, ki jih je sprejela ta ali ona država, Slovenija pa ne, a če pod ukrepi potegnemo črto, ugotovimo, da je bila Slovenija neto, tudi do delavcev v kulturi, med najbolj darežljivimi v Evropi," so zapisali na ministrstvu.

Kot ena prvih držav v EU je Slovenija ponovno odprla muzeje, knjižnice in galerije, tudi danes pa lahko muzeji delavce pošljejo na čakanje na delo, če ugotovijo, da je trenutno poslovanje finančno nesmotrno.

"Ministrstvo za kulturo si je in si bo še naprej prizadevalo, da vsi javni zavodi, ki jih financira, to največjo preizkušnjo v zgodovini slovenske države in kulture preživijo brez hujših dolgoročnih posledic," še piše v odzivu.

V prej omenjenem prispevku je predsednica Skupnosti muzejev Slovenije Aleksandra Berberih Slana navedla, da so slovenski muzeji in galerije zaradi ukrepov ob koronavirusu izgubili okrog 650.000 evrov in da izpada prihodka ne bo mogoče nadomestiti. Izgubo so izračunali na podlagi anket, ki so ju izpeljali sredi in po karanteni. "Med 41 muzeji in galerijami, ki so odgovorili na vprašanja, se je pokazalo, da imamo okoli 650.000 evrov izgube," je povedala.

Lani je bilo v razvid muzejev, ki ga vodi ministrstvo, vpisanih 57 muzejev in galerij, od tega 13 s statusom nacionalnega pomena.