Pestro dogajanje pred Škucem

Med 24. julijem in 2. avgustom bo potekal festival Dobimo se pred Škucem, na katerem se bodo zvrstile različne prireditve, od koncertov, predstav, performansov pa vse do razstav in ustvarjalnih delavnic

All Strings Detached

Pred Galerijo Škuc v stari Ljubljani bo med 24. julijem in 2. avgustom potekal festival Dobimo se pred Škucem, na katerem se bodo zvrstile različne prireditve, od koncertov, predstav, performansov pa vse do razstav in ustvarjalnih delavnic. V času festivala bodo odprte tudi Knjižnica pod krošnjami, ulična čitalnica ter Škuceva tržnica.

Festival bo 24. julija ob 18.00 odprla glasbena predstava Lena in Lenart v produkciji Pionirskega doma, ki jo je režiral Igor Bračič. V predstavi bosta zaigrala Juš Milčinski in Teja Bitenc, ki se z Bračičem podpisuje tudi pod glasbo in besedilo t.i. mini koncerta. Igri bo sledila glasbena delavnica za otroke pod vodstvom Teje Bitenc.

Na otvoritveni večer bodo odprli dve razstavi: postavitev Cirkus stop, ki jo pripravlja oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje na Naravoslovnotehniški fakulteti, ter študentsko pop-up razstavo Podmladek 5, ki jo bo postavil kolektiv Podmladek, sestavljen iz mladih vizualnih umetnikov. Za glasbo pa bo poskrbela zasedba Bratko Bibič & Dedley Woodleybears.

V okviru Teatra v Galeriji si bodo otroci lahko ogledali slovensko pravljico iz Benečije O Fižolčku, Ogelčku in Slamici režiserja in dramaturga Alena Jelena v izvedbi ŠKUC gledališča, lutkovno predstavo v izvedbi LG Bičikleta Dva zmerjavca po besedilu Lojzeta Kovačiča, ki jo režira Barbara Bulatović, ter lutkovno predstavo Zrcalce v izvedbi LG Nebo. Igro je po tekstu Grigorja Viteza priredila in režirala Petra Stare.

Na sporedu bodo še glasbeno-lutkovna predstava Zgodba o izgubljeni dudi v izvedbi Melite Osojnik, gledališka predstava Čarovniški blues - magični uroki v izvedbi Hupa Brajdič/KUD Center 21 in gledališka predstava v izvedbi Rozinteatra Kako je Oskar postal detektiv, je mogoče razbrati iz festivalskega programa.

Za odrasle bo Teater v Galeriji ponudil Komedijo o artu v izvedbi Mihe Firšta, avtorsko predstavo Uroša Potočnika Starinarnica in dramsko glasbeni dogodek Svežina dialoga, ki ga pripravljajo v sodelovanju z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije. Snovalca projekta sta Alen Jelen in Kim Komljanec. Na sporedu bosta še dva performansa za odrasle: Cabaret Tiffany z gostjo Angelco iz Valburge in PoletŠka noč - predstava impro gledališča v izvedbi kolektiva Improške.

V glasbenem programu bodo na festivalu nastopili ženski duo All Strings Detached, etno zasedbi Kontrabant in tAman, etno-šanson duo Zajtrk. Gostili bodo v Pragi živečega Škota Tonyja Rosa, Mira Božiča in Benjamina Barbariča, zasedbo Ratko Zjaca's New Organ Group in glasbenika Nika Novaka. Festival bo zaključil Chilli Space večer na vrtu z dvojcem QUASAR.

Tradicionalno bo festival ponudil tudi vrsto ustvarjalnih delavnic, namenjenih vsem generacijam, med njimi fotografsko, glasbeno, kuharsko, delavnico sitotiska in številne druge.

