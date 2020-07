Adrijan Bakič razblinil Janševo pravljico

Kot v času socializma: novinarji RTV s podatki, profesionalnostjo in mirnostjo proti politični propagandi

Adrijan Bakič in Saša Krajnc

© RTV

V torek zjutraj se je zdelo, da smo res svetilnik Evrope. Naš predsednik vlade Janez Janša je v Bruslju preigral vse drugo- in prvokategornike, predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednika evropskega sveta Charlesa Michela. Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se v svoji državi bržkone pobrala precej poklapana po tej igri, ki je morala biti res izredna – Janša se je že opisal tako. In vi, Slovenci, ki ste opozarjali, kako grozljivo je dejstvo, da Slovenija postaja del Orbánove klape rokomavhov, ki hočejo denar, ne da bi spoštovali obveze o vladavini prava v vseh evropskih državah, ste pa debelo pogledali! Če bi se držali svojih dosedanjih »zahodnih prijateljev«, bi dobili manj, ko smo v navezi z zdaj našimi višegrajci, pa smo se postavili zase in – dobili 10 in pol milijarde evrov evropskih sredstev. Še višji uradnik na Mladini je zamišljen bolščal predse in godrnjal, da je za to nastalo stanje kriva Evropa, ki dejansko kaznuje tiste, ki spoštujejo zaveze, ne zna pa se postaviti po robu malopridnim državam, ampak na koncu celo pristane na vsa njihova izsiljevanja in jih celo nagradi.