Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo koncert etno zasedbe tAman, razstavo Tine Dobrajc z naslovom Žival sem, ujeta v tvoj vroč beton, ekstatični performans Tatiane Kocmur in Lize Šimenc z naslovom Mary Jane, ki eksplicitno naslavlja tematike v zvezi z družbeno percepcijo ženskega telesa, koncert francoskega mojstra harmonike in bandoneona Richarda Galliana, festival Floating Castle – Plavajoči grad – Performance 2020, na katerem se bo v dveh dneh zvrstilo več kot 60 različnih dogodkov.

© Peter Penko

Ponedeljek, 27. julij

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bodo ob 20.00 v okviru cikla Level 20 nastopili hrvaška krautrock zasedba Šumovi protiv valova in domači mračni ambientalni dvojec harfe in elektronike II/III.

Pred Galerijo Škuc Ljubljana bo ob 20.00 v okviru festivala Dobimo se pred Škucem nastopila etno zasedba tAman.

Na vrtu Kavarne Kina Šiška Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Poletje v Šiški nastopil bluesovski duo, ki ga sestavljata Samuel Blues in Miha Erič.

Torek, 28. julij

Pred Galerijo Škuc Ljubljana bo ob 20.00 v okviru festivala Dobimo se pred Škucem nastopil etno šanson duo Zajtrk. Ob 22.00 bo sledil Cabaret Tiffany z gostjo Angelco iz Valburge.

Pred MGLC Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Poletje v Tivoliju nastopil irski kantavtor Fin Divilly, ki deluje tudi v zasedbah Shakalak in The Flamboyant Mirrormen.

Sreda, 29. julij

V Galeriji Kresija Ljubljana bo med 19. in 22. uro na ogled razstava Tine Dobrajc z naslovom Žival sem, ujeta v tvoj vroč beton. Umetnica na slikarski način raziskuje koncepta identitete in družbenega etiketiranja – z združevanjem na videz nezdružljivih podob sodobnosti in motivov tradicije ustvarja nove kontekste in odpira nova gledišča tako glede sodobnosti kot glede preteklosti. Nacionalni tradicionalizem je v nenehni kontradikciji s sodobnim časom, tako v smislu reproduciranja mitologij, preoblečenih v zgodovinska dejstva, kot negativnega odnosa do progresivnih družbenih sprememb, položaja odrinjenih družbenih skupin in vloge žensk v družbi. Ženske, upodobljene v njenih delih, nosijo pokrivala na dovolj drugačen način, da ustvarjajo ravno prav občutljivo in pretanjeno zarezo v prevladujočo etnocentristično, patriarhalno in heteronormativno ideologijo.

Last Winter at Home I Became an Invisible Girl, 2019

V Cirkulaciji 2 (Podhod Ajdovščina) Ljubljana bo ob 21.00 na ogled ekstatični performans Tatiane Kocmur in Lize Šimenc z naslovom Mary Jane, ki eksplicitno naslavlja tematike v zvezi z družbeno percepcijo ženskega telesa. Performans prikazuje odnos družbe do telesa in preizprašuje, kakšne pomene družba pripisuje zunanjemu videzu in kako vpliva na zaznavo in konstrukcijo lastne podobe. S prepletanjem barvitih predmetov in čutnega gibanja dveh teles poskuša dekonstruirati heteronormativno predstavo spolne identitete, ki vzpostavlja binarno delitev spolnih vlog in stereotipno pojmovanje moškosti in ženskosti ter načinov sobivanja.

V Kulturnem domu Gorica bo potekal festival Glasbe sveta 2020. Nastopili bodo: DUMItRIO in Tesi/Vailant/Piccioni Trio (29. 7.), Fade Ou3 feat. Francis (30. 7.), Artrobius Ensemble “Perigeo tribute” (31. 7.), Fabrizio Bosso & Luciano Biondini “Face to Face” (1. 8.).

Četrtek, 30. julij

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 18.30 na ogled film Proxima. Sarah je astronavtka pri Evropski vesoljski agenciji in samska mati osemletne Stelle. Ko jo izberejo v ekipo, ki bo poletela na enoletno misijo v vesolje, mora začeti naporno urjenje, predvsem pa se pripraviti na ločitev od ljubljene hčerke. Režija: Alice Winocour

Na Odprtem odru Muzejske ploščadi (Metelkova) Ljubljana bo ob 19.00 nastopila zasedba Etno Histeria Orchestra. Ob 21.30 bo sledila projekcija filma Max in prijatelji (r. Samuel in Frédéric Guillaume).

V Preddverju Križank Ljubljana bo ob 20.00 nastopil francoski mojster harmonike in bandoneona Richard Galliano, eden najpomembnejših evropskih jazz glasbenikov, ki je znan tudi kot eden najbolj cenjenih interpretov Astorja Piazzolle. V zadnjih letih se pogosto vrača h klasiki in glasbi baroka, Johannu Sebastianu Bachu in Antoniu Vivaldiju pa tudi italijanskemu skladatelju filmske glasbe Ninu Roti. Gostje: Massimo Mercelli (flavta) in Orkester I Solisti Aquilani

Na vrtu palače Gravisi-Buttorai Koper bodo ob 20.30 odprli Festival JEFF z nastopom Samuela Bluesa in Mihe Eriča ter afrobeat-funk-blues zasedbe BorZ.

Na Vovkovem vrtu (amfiteatre gradu Khislstein) Kranj bodo ob 21.00 predvajali film Maudie, posnet po resnični zgodbi kanadske umetnice Maud Lewis. Maudie želi zapustiti zadušljivi dom svoje tete Ide, kamor jo je poslal njen brat Charles, rekoč, da Maudie ni samo telesno slabotna, pač pa zaradi artritisa tudi duševno prizadeta. Da bi se rešila domačega okolja, se Maudie prijavi za edino službo v okrožju, delo gospodinje pri gospodu Everettu...Režija: Aisling Walsh

Petek, 31. julij

V KUD CSK France Prešeren Ljubljana bo ob 21.00 nastopila skupina Brest feat. Vesna Zornik, ki igra mešanico pop/rock/jazz/blues/alter/indie glasbe. Predstavili bodo skladbe z nove plošče z naslovom V polsnu.

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 21.30 premiera plesne predstave Stičišče srečanj, ki bo hkrati potekala tudi v dvorani La Granja v mestu Santa Cruz na Tenerifih. Predstava preizprašuje plesni gib ne-profesionalnih plesalcev in plesalk. Vsi nastopajoči so starejši od 65 let. Vsako njihovo telo pripoveduje svojo zgodbo, svoj gib, ki nosi spomine prehojene poti. Stičišče srečanja je video kot vmesni prostor, v katerem se prepletajo fizična telesa v dvorani in njihove podobe. Nastopajoče je režiserka in koreografinja Carlota Mantecón izbrala na desetdnevni delavnici oktobra lani v Ljubljani.

© Drago Videmšek

Sobota, 1. avgust

Na Gradu Snežnik bo 1. in 2. avgusta potekal festival Floating Castle – Plavajoči grad – Performance 2020, ki bo postregel z lutkovnimi predstavami, koncerti etno in etno-fusion glasbe, uličnimi intervencijami, plesom, multimedijskimi dogodki in performansi. Med skupinami izstopajo glasbeniki, ki bodo letos tvorili 50 članski Etno Histeria Orchestra, Wild Strings Trio, Hannah James, Clown Camilo, Embryo, Old Salt, Claudia Schwab, De Ruts, Katanari, Fekete Seretlek, Yeah, But Balkan, Maskaska, The Crazy Onions, od domačih izvajalcev pa bodo med drugim nastopili: Samo Kutin, Jani Kovačič, Brencl Banda, Pivo in Čevapi, Aritmija & Miha Erič, Nika Solce, Kombo C, Pantaloons in drugi.