Muzikal o Bobu Marleyju

Marleyjeva življenjska zgodba skozi njegove največje uspešnice, kot so No Woman, No Cry, Exodus in Three Little Birds

Bob Marley

© YouTube

Muzikal o jamajškem glasbeniku Bobu Marleyju, ki je umrl leta 1981 z naslovom Get Up, Stand Up! bo režiral temnopolti britanski režiser Clint Dyer, ki bo projekt prevzel od sprva načrtovanega Dominica Cookeja, ki se je umaknil z besedami: "Debata o rasizmu se je spremenila tako v gledališču kot v celotni družbi." V muzikalu, ki nastaja že tri leta, bomo lahko spremljali Marleyjevo življenjsko zgodbo skozi njegove največje uspešnice, kot so No Woman, No Cry, Exodus in Three Little Birds. Na West Endu naj bi zaživel spomladi leta 2021.

Cooke, ki se skupaj z Leejem Hallom podpisuje tudi pod scenarij muzikala, je čas ustvarjanja zgodbe označil za navdihujoče obdobje, Dyerja pa je ocenil kot "briljantnega gledališkega ustvarjalca in dobrega vodjo". Kot je dejal, komaj čaka, "kaj bo doprinesel k tej močni zgodbi", je njegove besede povzel britanski časnik The Guardian.

Muzikal bo režiral temnopolti britanski režiser Clint Dyer, ki bo projekt prevzel od sprva načrtovanega Dominica Cookeja.

Dyer, ki je letos v londonskem narodnem gledališču režiral predstavo Death of England, je dejal, da je kot britanski Jamajčan od nekdaj ljubitelj Marleyjeve glasbe.

HNBCVM4KbUM

Dyer in Cooke sta sicer v preteklosti večkrat sodelovala, med drugim pri adaptaciji predstave Ma Rainey's Black Bottom Augusta Wilsona, ki je bila premierno uprizorjena v narodnem gledališču leta 2016..

CHekNnySAfM

V umetniških krogih v Veliki Britaniji se podobno kot v ZDA odpirajo debate z vprašanjem: "Kdo govori tvojo zgodbo?" Tako je denimo lanska predstava v londonskem narodnem gledališču Small Island, nastala po istoimenskem romanu Andree Levy, ki govori o jamajških imigrantih, kljub uspehu naletela na kritike, češ da se pod priredbo in režijo podpisujeta belopolta Helen Edmundson in Rufus Norris.

5O1WKodlCIA