Na festivalu v Sarajevu tudi premiera filma Sare Kern

Svetovna premiera slovenskega filma Vesna Goodbye, ki je bil posnet v Avstraliji

Vesna Goodbye

© Cvinger film

Na 26. filmskem festivalu v Sarajevu, ki bo potekal med 14. in 21. avgustom, bo tekmovalo 49 filmov v štirih sekcijah: igrani, dokumentarni, kratki in študentski film. Od tega jih bo 29 doživelo svetovno premiero. Med desetimi izbranimi kratkimi filmi je tudi drugi profesionalni kratki film režiserke Sare Kern z naslovom Vesna Goodbye, ki bo v Sarajevu imel svojo svetovno premiero.

Režiserka je o filmu zapisala: "Med sestrama Emi in Vesno je deset let razlike in ko jima nepričakovano umre mama, med njima zazeva praznina, ki je za vsako od njiju popolnoma drugačna, a enako neubesedljiva. 10-letna Emi se navkljub nezmožnosti razumeti Vesnin odrasli svet, skuša sestri približati kakor ve in zna. Vendar kmalu postane jasno, da se je včasih, na neki točki, potrebno tudi umakniti, oditi - in s tem ohraniti možnost za nekaj novega v prihodnosti. Priznanje, da nekaj trenutno ni mogoče, je včasih potrebni korak, na poti k vnovični, a drugačni, bližini. Ta kratki film je minimalistična študija odnosa med dvema sestrama, ki sta tudi glavni junakinji mojega celovečernega prvenca v razvoju. Film je bil posnet v Avstraliji."

Sara Kern je bila uspešna že s svojimi prvim kratkim profesionalnim filmom Srečno, Orlo, ki je leta 2016 doživel svetovno premiero na beneškem festivalu, v tekmovalnem programu kratkih filmov. S to uvrstitvijo je Sara Kern postala prva slovenska režiserka, ki se je predstavila na najstarejšem svetovnem filmskem festivalu.

Filme, ki se bodo potegovali za nagrade srce Sarajeva, je izbrala ekipa, ki jo je vodila kreativna direktorica festivala Izeta Građević. Selektorji so si letos ogledali 750 filmov.

V programu igranih filmov bo tekmovalo osem celovečercev, program dokumentarcev bo obsegal 16 filmov, med kratkimi filmi bo tekmovalo deset, med študentskimi pa 15 filmov.

Nagrado častno srce Sarajeva bodo podelil mehiškemu režiserju, scenaristu in producentu Michelu Francu.

Poleg kratkega filma slovenske režiserske, tekmovalni program obsega avtorje in stvaritve iz Albanije, Armenije, Avstrije, Azerbajdžana, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Cipra, Grčije, Gruzije, Madžarske, Kosova, Severne Makedonije, Malte, Moldavije, Črne gore, Romunije, Srbije in Turčije.

Kot poudarjajo organizatorji, sta varnost in zdravje gostov in zaposlenih na prvem mestu, zato bo festival potekal v skladu s priporočili zdravstvenih strokovnjakov: "Z odgovornim ravnanjem in v skladu z jasno opredeljenimi smernicami lahko pokažemo, kako je mogoče graditi socialno kohezijo tudi tam, kjer smo dolžni vzdrževati fizično distanco."

