Vanilla Ice bo dobil biografski film

Film To the Extreme je imenovan po pevčevem albumu iz leta 1990, na katerem je bila tudi njegova največja uspešnica Ice Ice Baby

Ameriški igralec Dave Franco bo v filmu To The Extreme nastopil v vlogi ameriškega belopoltega raperja, ki je v 90. letih zaslovel z vzdevkom Vanilla Ice. Novico, da bo igral v filmu v režiji svojega brata Jamesa Franca, ki je bil napovedan že januarja 2019, je igralec potrdil šele pred dnevi, so zapisali v ameriški glasbeni reviji Rolling Stone.

V nedavnem intervjuju je Franco dejal, da ljudje pričakujejo, da bo To the Extreme podoben filmu The Disaster Artist, ki ga je prav tako režiral njegov brat in v katerem sta oba zaigrala. A biografski film o raperju ne bo ponudil komične parodije, kar je The Disaster Artist bil - parodija na film Soba režiserja film Tommyja Wiseaua.

Biografski film To the Extreme, imenovan po pevčevem albumu iz leta 1990, na katerem je bila tudi njegova največja uspešnica Ice Ice Baby, trenutno še ni v fazi produkcije. Še dodatno je film ustavila pandemija novega koronavirusa. Dave Franco je v rednih telefonskih stikih s pevcem, s pravim imenom Robert Matthew Van Winkle, ki bo letos oktobra dopolnil 53 let.

Vanila Ice velja za prvega belopoltega raperja, ki je pri 16. letih s pesmijo Ice Ice Baby postal eden najbolje prodajanih izvajalcev tedanjega časa. Skladba Ice Ice Baby je bila prvi hip hop singel na vrhu Billboardove lestvice, njegov prvi album To the Extreme pa so prodali v več kot 15 milijonov izvodih.