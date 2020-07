TV napovednik od četrtka do nedelje

Od mockumentarca do dokumentarca

Priporočamo fiktivni dokumentarec Houston, imamo problem, ki raziskuje mit tajnega dogovora v zakulisju ameriškega nakupa jugoslovanskega vesoljskega programa, film Kužna nevarnost, ki spremlja pandemijo novega smrtonosnega virusa, ki se prenaša po zraku, biografsko dramo Django. o romskem glasbeniku Djangu Reinhardtu, utemeljitelju gypsy swinga, My Way 50-Med iskanim in najdenim svetom, dokumentarni avtoportret Maje Weiss, ki prikazuje pet desetletij njenega življenja skozi filme.

Houston, imamo problem

Četrtek, 30. julij

Na TV Slovenija 1 bo ob 20.00 na ogled peti del ameriške nadaljevanke Najglasnejši glas. Tik pred Obamovo ponovno izvolitvijo se odnos med Rogerjem in Gretchen močno poslabša. Roger je užaljen, ker se voditeljica in nekdanja misica ne zanima zanj, zato poskrbi, da so ji vrata na druge TV-mreže zaprta. Ponižuje jo in ji ponudi lastno oddajo v nezanimivem popoldanskem času. Gretchen naposled prekipi, zato posname njegove neprimerne pripombe. Roger se z mastnima odpravninama znebi zmedene Laurie Luhn in sodelavca Briana ter poskrbi, da se začne Donald Trump resno zanimati za predsedniško nominacijo.

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.00 na ogled francoska dokumentarna oddaja Južna Koreja - uspeh za vsako ceno, ki ponudi vpogled v sodobno Južno Korejo, kjer je uspeh zapovedan. Delavci ostajajo v službah po 60 ur na teden in obnemogli zaspijo kar za mizo. Pripadnost podjetju s prostovoljstvom izkazujejo še v svojem pičlem prostem času. V šolskih klopeh pogosto zadremajo izmučeni dijaki, ki po pouku odrinejo k dodatnim zasebnim učnim uram, kjer snov predelajo, še preden pride na vrsto v razredu. Zaradi domnevno boljših možnosti zaposlitve se mladi odločajo za lepotne operacije. V visokotehnološki in tekmovalni družbi pa so na obrobje odrinjeni vsaj trije milijoni starejših, ki živijo pod pragom revščine.

Ns HBO bo ob 21.45 na ogled fiktivni dokumentarec Houston, imamo problem, ki raziskuje mit tajnega dogovora v zakulisju ameriškega nakupa jugoslovanskega vesoljskega programa ter briše meje med dejstvi in namišljenimi dogodki. Laži, manipulacija in umazane politične igrice postanejo pomemben člen pri gradnji narodne identitete. Režija: Žiga Virc

Q_oQFplWs_g

Petek, 31. julij

Na HBO bo ob 15.40 na ogled film Kužna nevarnost, ki spremlja pandemijo novega smrtonosnega virusa, ki se prenaša po zraku. Zdravniki iz CDC in Svetovne zdravstvene organizacije se trudijo ukrotiti usodni virus in obupano iščejo zdravilo zanj. Virus se hitro širi, oblasti pa se trudijo zajeziti naraščajočo paniko. Medtem si običajni ljudje prizadevajo preživeti v družbi, ki doživlja popoln razpad. Režija: Steven Soderbergh

4sYSyuuLk5g

Na CineStar TV Premiere 1 bo ob 20.10 na ogled drama Macbeth, zgodba o neustrašnem vojščaku in navdihujočem vojvodi, ki ga pokopljeta ambicija in sla. Režija: Justin Kurzel

ieFaaCYztDU

Na TV Slovenija 2 bo ob 21.20 na ogled biografska drama Django. Portret znamenitega romskega glasbenika Djanga Reinhardta (1910-1953), utemeljitelja gypsy swinga, se osredotoča na čas ob koncu druge svetovne vojne, ko je Reinhardt s svojo družino in glasbeno skupino občutil preganjanje nacističnih oblasti v Franciji. Glasbenik je takrat užival veliko priljubljenost, njegova glasba pa je kljub romskemu značaju ugajala celo nemškim vojakom. Režija: Etienne Comar

Lw5DvTAVomA

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 v okviru cikla Kinoteka na ogled film Jerry Lewis - kdo je ta klovn?, o življenju in delu enega največjih komikov 20. stoletja. Film raziskuje zanimivo skrito ozadje Lewisovega ustvarjanja in žanr "nizke", fizične komedije ali t. i. slapsticka. Igralec je h klovnovski maski, otroškemu pačenju in fizičnim gegom pristopal študijsko, skorajda znanstveno. Režija in scenarij: Gregory Monro

Sobota, 1. avgust

Na TV Slovenija 2 bo ob 12.30 na ogled dokumentarni film Državljan Diareja ali kdo je Tomaž Lavrič? V filmu o enem najplodnejših, najbolj humornih in nadvse pronicljivih avtorjev na Slovenskem, njegov portret skušajo sestaviti številni sogovorniki – sodelavci z Mladine, poznavalci stripa, sociologi, umetniki ..., kot tudi ljubitelji njegovega dela. A morda o njem še največ pove Lavričev vizualni opus, ki ga sestavlja na tisoče političnih karikatur, naslovnic in ilustracij za revijo Mladina, pa recimo Rdeči alarm, »prva klasika naše moderne stripovske literature po Magna Purgi«, neprecenljive Bosanske basni, preroška Evropa, politični triler Sokol in golobica, zabavni Ekstremni športi, fantastični Lomm ter še veliko veliko drugega. Režija: Dušan Moravec

rsOKJSyq2lw

Na TV Slovenija 1 bo ob 20.00 na ogled romantična komedija Najlepše darilo s Sharon Stone v glavni vlogi. Senna je povprečna modna oblikovalka, ki kljub temu, da se bliža petdesetim, še ni obupala nad princem na belem konju. Sodelavka ji ob 46. rojstnem dnevu pripravi srečanje s privlačnim odvetnikom Adamom. A Senna naredi napako, in Adam predčasno odide z zabave. Naslednje leto se Senna in Adam spet srečata. Režija: Susan Walter

SZHVxqoIsCw

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.00 na ogled šesti del nadaljevanke Deklina zgodba. Serena se je v Kanadi sestala z Juninim možem Lukom, da bi videla malo Nichole. Srečanje je spremenilo njeno stališče: zdaj hoče, da se Nichole vrne v Gilead. Poveljnik Waterford posname propagandno izjavo, s katero bi pritisnil za kanadsko vlado, da bi izročila Nichole. Poleg tega z ženo in June odpotuje v Washington, kjer priredi javne molitve za Nicholino vrnitev.

Nedelja, 2. avgust

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.45 na ogled film My Way 50-Med iskanim in najdenim svetom, dokumentarni avtoportret Maje Weiss, ki prikazuje pet desetletij njenega življenja skozi filme, ki jih je ustvarila kot režiserka in scenaristka. Svoj prvi film je posnela leta 1984 na AGRFT, prvo kamero pa si je kupila leta 1987 za prvi honorar, ki ga je zaslužila kot tajnica režije. Film ponuja pogled na režiserkino lastno delo in je njen kritični odziv na dogodke polpretekle zgodovine od Titove smrti leta 1980 do današnjih dni, ko je svet ujet v terorizem, begunske krize in brezposelnost.