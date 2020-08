Nezaželena kultura

Zaradi želje lastnika po večjem dobičku je umetnica izgubila delovni prostor

Ema Kugler v svojem ateljeju

© Borut Krajnc

V Ljubljani zmanjkuje prostora za kulturno in umetniško produkcijo. Potem ko so morali raznoliki ljubljanski kulturniki in umetniki zapustiti prostore na Kersnikovi 4, v nekdanji Tobačni tovarni in nekaterih drugih stavbah, v katerih so delovali, zdaj iz ateljeja izseljujejo še vsestransko umetnico Emo Kugler, prejemnico nagrade Prešernovega sklada in zlate ptice.