Galerije s presenetljivo prodajo med pandemijo

Čeprav je trenutna prodaja daleč od razcveta, so v zadnjih mesecih nekatera dela dosegla rekordne cene

Trgovina z umetninami v Los Angelesu v zadnjih mesecih kljub pandemiji beleži dobre rezultate. Ljudje, ki so bili primorani ostati doma, so se naveličali gledanja vedno istih umetnin, zato so se odločali za nakup novih. Čeprav je trenutna prodaja daleč od razcveta, so v zadnjih mesecih nekatera dela dosegla rekordne cene.

Pandemija je trgovino z umetniškimi deli postavila pred nove izzive, a tako hudo, kot so nekateri napovedovali ob prisilnem zaprtju galerij in selitvi umetnostnih sejmov ter dražb na splet, vsaj za zdaj ni, piše The Hollywood Reporter

Neobičajen val rekordov na dražbah, triptih Francisa Bacona je bil denimo 29. junija pri avkcijski hiši Sotheby's prodan za 84,6 milijona dolarjev, in prodaje v galerijah nekoliko pomirjajo zaposlene v panogi.

Po besedah poznavalke in svetovalke Veronica Fernandez sta bila junij in julij "dva najbolj aktivna meseca v 15 letih". "Hvaležna sem, a izmučena," je povedala Veronica Fernandez, ki je nedavno v enem tednu pri le eni newyorški galeriji pomagala pri prodajah, ki so bile skupaj vredne več kot pol milijona dolarjev (422.000 evrov). Meni, da so k nenadni prodaji pripomogli sedenje doma in občutki zamorjenosti.

Podobno meni umetnostna svetovalka in kustosinja Nancy Chaikin. Eden njenih kupcev se je zelo razveselil, ko so mu dostavili kupljeno umetnino. Povedal ji je, da mu je nakup dal "občutek normalnosti".

Zbiratelji in galerije so veliko prihranili tudi pri prevozih in pošiljanju, saj so se nekateri umetnostni sejmi preselili na splet. Del sredstev so zato lahko porabili za nakup umetnin.

Po pregledu trga Nancy Chaikin ocenjuje, da se trenutno povsod dosegajo prodajni rekordi: med živečimi umetniki, kot so Brice Marden, Vija Celmins, Wayne Thiebaud in George Condo, novimi imeni, kot sta Amoako Boafo in Titus Kaphar, ter že pokojnimi umetnicami, kot so Helen Frankenthaler, Ruth Asawa, Leonor Fini, Alice Rahon in Remedios Varo.

Michael Kohn, lastnik istoimenske galerije, ki deluje že od leta 1985 in ki se s krizo ne sooča prvič, ocenjuje, da je prodaja v njegovi galeriji nižja za tri četrtine. A čeprav so na najnovejši razstavi v Izraelu rojenega umetnika Nira Hoda našteli le šest obiskovalcev po predhodnem dogovoru, je galerija prodala polovico od 12 razstavljenih del, vsako za med 85.000 in 95.000 dolarjev (72.000 in 80.000 evrov).

Največ denarja se je sicer obrnilo na dražbah avkcijske hiše Sotheby's (363 milijonov dolarjev oz. 306 milijonov evrov) in Christie's (421 milijonov dolarjev oz. 355 milijonov evrov).