TV napovednik od četrtka do nedelje

Priporočamo dokumentarec Mystify: Michael Hutchence, ki prinaša intimen, pristen in duhovit portret mednarodno priznanega pevca ter avtorja skladb slavne avstralske zasedbe INXS, zadnji del ameriške nadaljevanke Najglasnejši glas, nemško dokumentarno serijo Kronika Hitlerjevega življenja – kako se rodi diktator, film Divje zgodbe, omnibus odbitih kratkih zgodb, ki temeljijo na absurdnih eskalacijah nasilja.

Mystify: Mivhael Hutchence

Četrtek, 13. avgust

Na TV Slovenija 1 bo ob 20.00 na ogled zadnji del ameriške nadaljevanke Najglasnejši glas. Napoči trenutek, ko se Rupertova sinova lahko spravita na Rogerja in zmagata. Doslej ga je namreč oče Rupert, kljub vsem nečednostim, močno podpiral, saj mu je prinašal veliko denarja. Zaradi javnih obtožb Carlsonove pa se pokaže priložnost, da Rogerja končno odrežejo z vrha Fox Newsa. Obtožnica raste, ženske prekinjajo svoj molk in spisek nadlegovanih žensk narašča, hkrati z Rogerjevo paranojo. A ni pomoči, Rogerjevi dnevi pri Foxu so šteti, žena Beth pa končno spregleda.

Na HRT 2 bo ob 21.00 na ogled romantična komedija Takšna pač je. Šarmantni broadwayski režiser Arnold Albertson si med pripravami na svojo najnovejšo gledališko igro privošči noč s simpatično brooklynsko prostitutko Isabello »Izzy« Patterson. Preden se poslovita, ji Arnold, nepoboljšljivi romantik, impulzivno podari velikansko vsoto denarja, s katerim bi lahko pustila poklic in uresničila svoje sanje. Stvari pa se zapletejo, ko se Izzy naslednjega dne pojavi na avdiciji za vlogo v njegovi predstavi. Režija: Peter Bogdanovich

tjQqJwpYwN8

Na HBO bo ob 21.25 na ogled dokumentarec Mystify: Michael Hutchence, ki prinaša intimen, pristen in duhovit portret mednarodno priznanega pevca ter avtorja skladb slavne avstralske zasedbe INXS. Režija: Richard Lowenstein

JRIFR3hkIpo

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.45 na ogled prvi del nemške dokumentarne serije Kronika Hitlerjevega življenja – kako se rodi diktator, ki podrobno oriše življenje Adolfa Hitlerja, ki je svet prignal do roba propada in prinesel smrt več milijonom ljudi. Serija sodi med najpopolnejše slikovne dokumente Hitlerjevega življenja, od njegovega rojstva leta 1889 do smrti leta 1945.

Petek, 14. avgust

Na CineStar TV 1 bo ob 21.00 na ogled film Stranski učinki. Ko njenega soproga spustijo iz zapora, prične Emily trpeti zaradi groznih napadov tesnobe, zato poišče pomoč pri psihiatru dr. Banksu, ki ji predpiše poskusno zdravilo, ki pa izzove grozljive stranske učinke s smrtonosnimi posledicami. Režija: Steven Soderbergh

EFEou3MBLi4

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.45 na ogled drugi del britanske dokumentarne serije Zvezde velikega platna: Laurence Olivier, ki je bil steber britanskih odrskih desk in Hollywooda, vrhunski interpret Williama Shakespeara in prefinjen filmski igralec. Z izjemnimi igralskimi dosežki si je prislužil viteški naziv v Združenem kraljestvu, zasebno pa je bil v zvezi s soigralko Vivien Leigh. Zanimivo je, da je Olivier šele v poznem obdobju svoje kariere nenadoma začel doživljati tremo pred nastopi.

Sobota, 15. avgust

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.20 na ogled osmi del nadaljevanke Deklina zgodba. Odmatthewa je izgubila živce in v trgovini grozila s pištolo, zato jo je varuh ustrelil. June mora za kazen bedeti ob njeni bolniški postelji in moliti, dokler se otrok ne rodi. Starši nerojenega otroka in druge žene prihajajo molit za otrokovo preživetje. Za Odmatthewo tako ali tako ni prihodnosti. June moli, da bi oba umrla, in nekega večera se ji zazdi, da mora za to poskrbeti sama. V bolnišnico prihajajo na ginekološki pregled deklice, ki bodo kmalu postale ženske. Vsak čas bo na vrsti tudi Hannah.

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.10 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled film Divje zgodbe, omnibus odbitih kratkih zgodb, ki temeljijo na absurdnih eskalacijah nasilja. Režija: Damián Szifron

3BxE9osMt5U

Nedelja, 16. avgust

Na TV Slovenija 1 bo ob 15.15 na ogled komična drama Tri generacije o treh ženskah iz iste družine in spremembi spola najmlajše članice. Mladoletnica Ramona se je odločila, da hoče spremeniti spol in postati Ray, a za poseg potrebuje privolitev obeh staršev. Ramonina mati Maggie je ločenka, ki mora poiskati hčerinega biološkega očeta in ga prepričati, da bo privolil v njeno spremembo spola. Pod isto streho živita še Dolly, Ramonina babica, in njena partnerica Frances. Vse tri ženske so zaskrbljene, a se morajo spoprijeti z Ramonino neustavljivo željo. Režija: Gaby Dellal

PO_of38iF24