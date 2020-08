Kino Otok v spremenjeni izvedbi

Corpus Christi

Mednarodni filmski festival Kino Otok v svoji 16. izdaji, ki bo v osrednjem delu zaživela v Izoli med 26. in 30. avgustom, ponuja 36 celovečercev in 67 kratkih filmov. Po besedah direktorice festivala Tanje Hladnik se je zaradi epidemije novega koronavirusa spremenil način izvedbe festivala, medtem ko obseg filmov ostaja primerljiv prejšnjim izdajam.

Letošnji festival poteka v treh sklopih. V prvem so t.i. satelitske projekcije, ki se že od 16. julija vrstijo po slovenskih krajih, omenjeni osrednji del bo tradicionalno zaživel v klasični obliki v Izoli, v septembru pa se del programa seli na splet.

Na festivalu bodo skupno ponudili 36 celovečercev iz vsega sveta in 67 kratkih filmov, ki pa jih bodo prikazali v daljšem časovnem obdobju in na različnih prizoriščih. Nekatere filme bodo zaradi manjšega dovoljenega obiska prikazali dvakrat, med drugim pa so se odločili tudi za večje prizorišče v Izoli - Letni kino Arrigoni, ki sprejme okoli 150 obiskovalcev.

Festival bosta v Izoli uvedla in sklenila filma iz sekcije Signali - kitajski film Balon, ki ga podpisuje Pema Tsedna, in koprodukcijski film iranske režiserke Sadat Shahrbanoo Sirotišnica. Uvodni film Balon je postavljen na mongolsko podeželje, Sirotišnica pa predstavlja siroto Qodrata iz ulic Kabula.

V sekciji filmov vidnih filmskih ustvarjalcev Signali bo na ogled še film poljskega režiserja Jana Komase z naslovom Corpus Christi, film Oliverja Laxeja Gorelo bo, ki govori o piromanu, ki se po zaporni kazni vrne v domači kraj v Galiciji, kjer je zagrešil zločin, film islandskega režiserja Runarja Runarssona Odmev z več kot 50 igrano-dokumentarnimi vinjetami na temo islandskega praznovanja novega leta ter danski film, ki ga podpisuje Ulaa Salim, Sinovi Danske na temo terorističnega napada v Koebenhavnu.

V sekciji Dobri sosedje bodo ponudili dva filma na temo odraščanja srbskih režiserjev: Ivana Grozna v režiji Ivane Mladenović in tragikomično dramo Moj jutranji smeh Marka Đorđevića. Srbski film - Centar Ivana Markovića - so poleg filma Zadnji in prvi ljudje priznanega islandskega sodobnega skladatelja Johanna Johannssona uvrstili tudi v sekcijo Evropa 2.0.

Letošnja novost sta dve novi sekciji. V sekciji Chiaro-oscuro s podnaslovom Tiranija napredka, bodo prikazovali filme s perečimi temami, ki pa so potisnjene na stran. Tako bodo letos med drugim ponudili iraški film Črte v pesku, zgodba o zgodovini Francisa Alysa in Juliena Devauxa o otrocih, ki odigravajo zgodovino Iraka, koprodukcijski film Eloyja Domingueza Serena o ljudstvu Sahravi z naslovom Hamada in makedonski film Tamare Kotevske in Ljubomirja Stefanova Medena dežela. Nova sekcija je tudi sekcija serij Ekstraserijsko, v kateri bo na ogled serija Bruna Dumonta Coincoin in ekstraljudje.

Pripravili bodo tudi retrospektivo portugalskega režiserja Pedra Coste, ki bo potekala v okviru festivala septembra v Slovenski kinoteki, ter projekcijo dokumentarnega eseja Povedni sedanjik avtorice Zhu Shengze, ki izpostavlja vprašanja o osamljenosti, hrepenenju po človeškem stiku, pomenu skupnosti ter o ekonomskih silah, ki krojijo naše družbene realnosti.