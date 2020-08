Za 5G frekvenčni pasovi, ki so bili rezervirani za vojsko

Gre za frekvence od 3450 do 3550 megahercev

© Flickr

ZDA so včaraj sporočile, da bodo del frekvenčnih pasov, ki je bil dolgo rezerviran za vojsko, ponudile telekomunikacijskim podjetjem za vzpostavitev omrežij 5G. Gre za pas sto megahercev srednjih frekvenc, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za frekvence od 3450 do 3550 megahercev, za katere je ameriška vlada presodila, da jih lahko ponudi v komercialne namene, ne da bi ogrozila sposobnosti vojske oz. ogrozila nacionalno varnost.

Ameriška zvezna komisija za komunikacije bo omenjeni spekter na dražbi lahko ponudila od decembra, v uporabi bi lahko bil sredi leta 2022.

Novi dodatek bo obseg spektra srednjih frekvenc, namenjenih tehnologiji 5G v ZDA, dvignil na skupno 535 megahercev. To je še vedno manj kot v drugih državah, denimo na Kitajskem in v Južni Koreji, ki hitijo z vzpostavljanjem te potencialno transformacijske tehnologije.

V zvezi s tehnologijo 5G ameriški predsednik Donald Trump sicer vodi vojno proti kitajskemu Huaweiju, ki mu je zaradi domnevne varnostne grožnje prepovedal sodelovanje pri gradnji tega omrežja v ZDA. K temu poziva tudi druge države; pritisku se je že uklonila Velika Britanije, prve korake v smeri blokade Huaweija sta storili Avstralija in Japonska, nekateri evropski telekomunikacijski operaterji, denimo norveški Telenor in švedska Telia pa so ga kot dobavitelja že potrdili.

