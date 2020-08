V strahu pred drugim valom previdno odpiranje gledališč

Prihodnost kulturnega sektorja še vedno negotova

Po večmesečnem zaprtju se berlinska gledališča počasi odpirajo, a po besedah umetniškega direktorja v gledališču Komoedie am Kurfuerstendamm Martina Woelfferja je prihodnost kulturnega sektorja še vedno negotova. Woelffer meni, da imajo kulturne ustanove v Berlinu še srečo, saj je bila epidemija za nekatera druga mesta usodna, Opozoril je, da bi bil lahko ponoven porast okužb s koronavirusom katastrofalen za industrijo: "Če pride še en val, bo kultura prva, ki bo zaprla vrata."

"Po eni strani smo seveda veseli, da se stvari ponovno premikajo," je Woelffer dejal za nemško tiskovno agencijo dpa. Po drugi strani se postopna vrnitev ne bo finančno izplačala, saj lahko zaradi strogih ukrepov omejevanja fizičnih stikov ponudijo le 300 vstopnic za dvorano s tisoč sedeži.

Poleg gledališč so vrata odprle tudi druge kulturne ustanove. Muzeji že mesece sprejemajo obiskovalce z maskami, počasnejši pri odpiranju pa so sloviti berlinski techno klubi.

Berlinska gledališča so zaprta od marca dalje, ko je Nemčija sprejela stroge ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Gledališče Komoedie am Kurfuerstendamm, ki ima v programu lahkotno komedijo in koncerte, bodo ponovno odprli danes. Do začetka septembra bodo vrata odprla še nekatera druga gledališča, med njimi Schlosspark Theater, Deutsches Theater in Berliner Ensemble.

Po poročanju dpa je v prvi polovici leta nemško prestolnico obiskalo 2,7 milijonov gostov, kar je 59 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.