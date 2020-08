»Ljubljančan si, usran!«

Prvi fizični napad na petkovih protestih je treba najostreje obsoditi

Ivan Gale in njegov napadalec (v sredini)

© TVS

Petki so že pol leta rezervirani za proteste proti strahovladi Janeza Janše, ta pa protestnikom pod noge vztrajno meče polena v obliki provokacij, enkrat je to ograja, drugič robokopi, ki odnesejo protestnike, jih vržejo v marico in kaznujejo, tretjič neonaciji z referencami iz stranke SDS. In ker so protestniki vedno ostali mirni, je bilo samo vprašanje časa, kdaj bodo provokacije eskalirale v fizično nasilje, kdaj se bo odpeljalo kakšnemu »navadnemu« človeku, sprovociranemu s sovražnim govorom vladajoče SDS. In meja je zdaj prestopljena – prejšnji petek se je zgodilo natanko to. Po zaslugi prižgane kamere TV Slovenija smo si lahko v celoti ogledali fizični napad na protestnika v Izoli. Hkrati z njim je bila napadena tudi novinarska ekipa.