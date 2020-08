Teta Justi 21. stoletja

Srcozlom: vpogled v ljubezenske travme milenijcev se je z Instagrama preselil še na razstavo

Srcozlom je (razmeroma) nova zloženka za zlomljeno srce, ki bi po vsej logiki morala biti beseda leta 2019, pa je ZRC SAZU ni uvrstil niti med finaliste in titulo namesto njej podelil besedi »podnebje«. Beseda srcozlom se je v (pretežno ljubljanskem) besednjaku uveljavila zaradi istoimenskega profila na Instagramu, ki se je na medmrežju pojavil lansko pomlad, in zaradi vsebine, s katero se mladi zlahka poistovetijo, kmalu »eksplodiral«. Tako rekoč čez noč je pridobil tisoče sledilcev, ki v duhu anonimnosti sooblikujejo njegovo vsebino. Gre za »podporno skupino za zlomljena srca«, platformo, ki vsak dan objavlja tragikomične izseke pogovorov med nesrečno zaljubljenimi, med bodočimi, bivšimi ali sedanjimi ljubimci, od katerih je navadno eden mnogo bolj zagret kot drugi. Objavlja tudi spodletele bootycalle (paritveni klic 21. stoletja), posnetke zaslonov z odzivi na frustrirajoče seenanje (ignoriranje zasebnih sporočil na družabnih omrežjih in priročno vohunsko sredstvo) in ghostanje (ko se eden od sogovorcev začne pretvarjati, da drugi sploh ne obstaja). Najiskrenejši in navadno tudi najzabavnejši žanr srcozlomov pa so posnetki zaslonov pišočih pogovorov med prijatelji, ki si med seboj jamrajo o ljubezenskih travmah, se samopomilujejo, med seboj tolažijo ali pa se na račun srcozlomov preprosto šalijo. Slednje je ključno: pravzaprav tudi takrat, ko anonimni dopisniki v tragičnem tonu izlivajo svoja strta srca, v ozadju navadno prepoznamo še komično komponento. Srcozlom minljive ljubezenske tragedije banalizira in tragiko preobrazi v tragikomiko.