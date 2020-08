Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo razstavo Taa G. Vrhovca Samolca z naslovom 0.004 Hz, ki raziskuje dogodek, ki izvira iz spora med Srbijo in Kosovom in ki je leta 2018 več mesecev skoraj neopazno zaznamoval vsakdanje življenje na območju 25 evropskih držav, koncert hrvaškega alternativnega dua Neon Wife, 13. Panč - festival stand up komedije, festival Mladi levi, ki bo potekal od 22. do 29. avgusta, koncert Chrisa Eckmana.

Ponedeljek, 17. avgust

V Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana bo ob 18.00 v okviru platforme robnih urbanih žanrov Sindikat odklonskih entitet na ogled plesno-gledališki vesoljski resničnostni šov primeren TRI psice, DVA planeta, ENA raketa avtorice Urške Vohar.

V Cirkulaciji 2 (podhod Ajdovščina) Ljubljana bo ob 20.30 multimedijski koncertni performans umetnika Noituja (Saša Puckovskega). Avdiovizualna koncertna instalacija v realnem času se osredotoča na največji nekoherenten radarski opazovalni sistem na svetu – radio observatorij Jicamarca. Delo reinterpretira redke industrijske posnetke iz leta 1963, ki v potopisnih sekvencah prikazujejo imerzivne arhitekturne lastnosti observatorija. Avtor eksperimentira z opazovalčevim prostorskim, senzoričnim in zvočnim doživljanjem ter izziva meje slušnega in vizualnega dojemanja.

Torek, 18. avgust

V Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana bo ob 18.00 v okviru platforme robnih urbanih žanrov Sindikat odklonskih entitet na ogled zračna-cirkuška akrobatika Cirkus na mesec koreografa in plesalca Branka Potočana z veččlansko zasedbo ob spremljavi humornih intervencij Maestra Gorsky in klovnese Rose. Ob 21.00 sledi ganljivi, pa tudi navihani in nostalgični dokumentarni performans Bolj čudno od raja vizualnega umetnika in performerja Marka Požlepa.

Mark Požlep: Bolj čudno od raja

© Barbara Poček

Sreda, 19. avgust

V Galeriji Vodnikove domačije Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Gašperja Krajnca Mestne ptice. Novembra bo pri založbi VigeVageKnjige izšel njegov risoroman, kjer je risbo in besedilo ustvaril sam. Na otvoritvi se bo z avtorjem o ideji za risoroman, o delu na njej, o končni podobi knjige ter o vsebinah, ki jih v njej obdeluje, pogovarjala urednica Anja Golob.

V Projektnem prostoru Aksioma Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Taa G. Vrhovca Sambolca z naslovom 0.004 Hz, ki raziskuje dogodek, ki izvira iz spora med Srbijo in Kosovom in ki je leta 2018 več mesecev skoraj neopazno zaznamoval vsakdanje življenje na območju 25 evropskih držav. Zaradi zapletenih in nerazrešenih političnih odnosov med Kosovom, Srbijo in srbsko manjšino na Kosovu je med januarjem in marcem 2018 v regiji prišlo do primanjkljaja električne energije. To je povzročilo, da se je povprečna frekvenca električnega toka v celotnem evropskem kontinentalnem omrežju (od Istanbula do Santiaga de Compostela in od Rima do Københavna) znižala s 50 na 49.996 Hz. Zaradi padca frekvence za 0.004 Hz so številne električne ure, ki merijo čas glede na frekvenco električnega omrežja, ne pa s pomočjo kvarčnih kristalov, v dveh mesecih zaostale za šest minut.

Na vrtu Kavarne Kina Šiška Ljubljana bo ob 20.00 v okviru Poletja v Šiški nastopil hrvaški alternativni duo Neon Wife, ki se je glasbeni sceni predstavil z izdajo prvega singla Back Row maja 2019.

Četrtek, 20. avgust

V Galeriji Škuc Ljubljana bo ob 18.00 poteakalo javno vodstvo kuratorke Tie Čiček po razstavi s.a.b.a. 1979–####, romunskega umetniškega dvojca Silvia Amancei−Bogdan Armanu, ki obsega video, risbe in arhiv performansov, preko katerih umetnika raziskujeta svoj edinstven razmislek političnega statusa quo in njegove kritike kulture. V svojih delih hrepenita po političnih spremembah idealiziranega komunizma in vanje vključujeta tudi reference na najnovejše teorije tega diskurza. Silvia Amancei in Bogdan Armanu razpravljata o politiki kot o za našo realnost nejasnem področju, kar poudarjata z mešanjem tehnike kolaža, risbe in montaže v vseh uporabljenih medijih. Z odprtim koncem retrospektiva izpostavlja tako njuno ustvarjanje zadnjih let kot tudi njuno negotovost glede prihodnosti, ki jo bo sedanja politika oblikovala ali celo onemogočila.

Na letnem odru Gala hale (Metelkova) Ljubljana bodo ob 19.00 v okviru Fjužn granate nastopile zasedbe MoveMental, Moonlight Sky in Pijammies.

Na vrtu Vodnikove domačije Ljubljana bo ob 20.00 nastopil Chris Eckman, ki ga bosta na koncertu spremljala Blaž Celarec (bobni) in Žiga Golob (kontrabas).

Na Kinodvorišču (Atrij Slovenskih železnic) Ljubljana bo ob 21.15 projekcija filma Razbijalka sistema, zgodbe o neukrotljivi deklici, ki ne najde svojega mesta v družbi. Režija: Nora Fingscheidt

Na Ljubljanskem gradu bo od 20. do 23. avgustja potekal 13. Festival Panč. Nastopili bodo: Perica Jerković, Admir Baltić, Lucija Ćirović, Boštjan Gorenc Pižama & MC Tešky (20. 8.), Gašper Bergant, Žan Papič, Marko Žerjal, Andrej Podbevšek, Jan Kreuzer & MC Tešky (21. 8.), Uroš Kuzman, Matevž Baloh, Klemen Bučan, Martina Ipša, Sašo Stare & MC Tin Vodopivec (22. 8.), Eric Gruber (ZDA), Kitty Nagy (Madžarska), Standout (Sudan), Mina Ebrahimi (Iran) & MC Dave Thompson (23. 8.).

Petek, 21. avgust

Na letnem odru Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 19.00 potekal Poletni rx.tx zbor, na katerem bodo nastopili: Šuljo, SunnySun, Toljo, .čunfa, Borka, Nikson in Levanael.

Sobota, 22. avgust

V Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana bodo ob 19.00 odprli festival Mladi levi s stand-up komedijo Davis Freemana Daj še usta, v kateri skozi neprijetne, včasih boleče spomine razmišlja o svojem obstoju kot človeku in kot umetniku. V navideznem stand-up performansu razčleni svojo družinsko zgodovino in prek nje naslovi hashtage današnjega časa (#metoo, #blacklivesmatter). Ob 20.30 bodo v ŠD Tabor odprli umetniško instalacijo dunajskega kolektiva God’s Entertainment Pometeno pod preprogo, ki ponuja podobe nacije, ki se nanašajo na politično, kulturno, družbeno in medijsko krajino znotraj in zunaj katerekoli evropske države ̶ v mladolevovski različici kolektiv privzdigne »"lovensko nacionalno tkanje" in razstavi, kar je pometeno pod slovensko preprogo. Ob 21.30 pa bo na Muzejski ploščadi Metelkova projekcija roadtrip dokumentarca Šum Balkana režiserja Borisa Petkoviča.