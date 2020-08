Mladi levi med ranljivostjo in odpornostjo

Festival bo odprl Davis Freeman s stand-up komedijo z elementi tragedije z naslovom Daj še usta

Francesca Grilli: Iskre

Festival Mladi levi bo potekal med 22. in 29. avgustom, na njem pa se bodo z instalacijami, predstavami, pogovori in drugimi dogodki predstavili domači ter tuji ustvarjalci. Po besedah Nevenke Koprivšek, umetniške direktorice zavoda Bunker, ki festival organizira, gre pri letošnji izvedbi za "lovljenje ravnotežja med našo ranljivostjo in odpornostjo".

V Bunkerju jih je zanimalo, kaj se v obdobju epidemije novega koronavirusa dogaja z umetniki, ki niso močno povezani z velikimi ustanovami, in kaj lahko Bunker prispeva k temu. Odločili so se za več strategij, pri katerih projekti potekajo zunaj, tudi na Odprtem odru na Muzejski ploščadi, ter na različnih lokacijah po mestu in v manjših, skupinah.

Proaktivno so se odločili pri razvoju idej podpreti 12 slovenskih umetnikov, pet projektov pa bodo predstavili že na festivalu. Mirjana Medojević bo "gledališko modrovanje" Pri meni doma začela na svojem domu. S soustvarjalkami se poigrava z idejo, kako na drugačen način ustvariti neko produkcijo.

Svojo idejo je v interaktivno predstavo Gledališče človeštva: Plastocen pretvoril Jaka Andrej Vojevec, ki bo pet dni festivala raziskoval, kaj bi se zgodilo, če bi človeštvo izumrlo, in bi neznani arheologi odkrili njegove ostanke. Izumrla civilizacija Plastiščarjev bo svoje sledi popolnoma naključno pustila na nekaj ljubljanskih lokacijah.

Ker se v Bunkerju niso želeli odpovedati mednarodnemu sodelovanju, so iskali projekte, ki so jih lahko prenesli v slovenski prostor in jih lahko realizirajo z lokalnimi udeleženci, skoraj brez potovanja umetnikov. Davis Freeman bo 22. avgusta odprl festival s stand-up komedijo z elementi tragedije Daj še usta. Ameriški umetnik v njej raziskuje zgodovino svoje družine, katere člani so bili lastniki plantaže in sužnjev ter del Ku Klux Klana. Razmišlja, kako človekova preteklost determinira njegovo sedanjost in prihodnost ter kako zlomi v življenju osebo naredijo močnejšo.

Na otvoritveni dan bo umetniški kolektiv God's Entertainment, ki rad dregne v moralna načela družbe, predstavil tudi instalacijo Pometeno pod preprogo. Udeleženci bodo lahko pogledali pod stkano preprogo z motivom slovenske zastave in si prebrali, kaj vse Slovenci dobesedno in metaforično "pometejo pod preprogo".

Italijanska umetnica Francesca Grilli bo na festivalu predstavila rezultate projekta Iskre, pri katerem je 15 lokalnih otrok naučila palmije - znanja ročne astrologije oziroma branja iz dlani. Otroci bodo na predstavi, ki se igra s spremembo pozicij moči, naključno izbrali udeležence in jim z dlani napovedali njihove usode.

Med predstavami je na programu tudi avtobiografsko delo Poskus umirjanja češkega umetnika Borisa Nikitina, ki raziskuje dve prelomnici v svojem življenju: očetovo bolezen in njegovo željo po evtanaziji ter izkušnjo razkritja svoje spolne usmerjenosti.

Na štirih Debatnih kafanah želijo organizatorji nagovoriti velike teme, ki jih postavljajo v trikotnik debate. Le-tega sestavljajo gledališče, novi časi in ena od izbranih tem - dvom, zmernost, pogum ali svoboda. Prav tako bo del festivala režijski prvenec Marte Pulk Leto polno drame, za katerega je režiserka našla 21-letno Alissijo-Elisabeto Jevjukovo, ki nikoli ni obiskala gledališča. V okviru filma je "poklicna gledalka" eno leto hodila na gledališke dogodke, prisotna pa bo tudi na festivalu Mladi levi, ki mu bo podala oceno in napisala kritiko.