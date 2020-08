Kvirovski arhivi nekdanjega vzhodnega bloka

Razstava srednje- in vzhodnoevropskega kvirovskega arhivskega gradiva iz zbirke Queer Archives Institute (QAI)

Karol Radziszewski, AIDS, tapeta, 2012

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova je do 20. septembra na ogled razstava QAI/CEE, ki predstavlja bogat izbor srednje- in vzhodnoevropskega kvirovskega arhivskega gradiva iz zbirke Queer Archives Institute (QAI) ter slike, fotografije in video dela Karola Radziszewskega. Kustosa razstave: Goran Injac, Igor Španjol.

Radziszewski je QAI ustanovil novembra 2015 kot neprofitno organizacijo, posvečeno raziskovanju, zbiranju, digitalizaciji, predstavljanju, razstavljanju, analiziranju in umetniškemu interpretiranju kvirovskih arhivov, s posebnim poudarkom na državah nekdanjega vzhodnega bloka.

QAI je dolgoročen projekt, odprt za nadnacionalno sodelovanje z umetniki, aktivisti in akademskimi raziskovalci. Inštitut izvaja raznolike dejavnosti in projekte, od razstav, publikacij, predavanj in instalacij do performansov.

Po besedah Radziszewskega v postsocialističnih državah, kjer je bilo veliko zgodovinskih tem prekinjenih ali pa se sploh niso pojavile, prihaja do poskusov ustvarjanja nacionalnih identitet na novo in razvijanja novih narativov. Zgodovina, vključno z umetnostno zgodovino, se v veliki meri (re)konstruira in včasih se z njo tudi manipulira glede na trenutne politične razmere.

Karol Radziszewski (roj. 1980) živi in dela v Varšavi, kjer je leta 2004 magistriral na Akademiji za likovno umetnost. Dela v polju filma, fotografije in instalacij ter ustvarja interdisciplinarne projekte. Njegova metodologija temelji na arhivih in povezovanju številnih kulturnih, zgodovinskih, religioznih, socialnih in spolnih referenc. Od leta 2005 je izdajatelj in glavni urednik revije DIK Fagazine. Je ustanovitelj inštituta Queer Archives Institute (2015).