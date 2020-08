TV napovednik od četrtka do nedelje

Priporočamo dokumentarec Ustvarjalka vladarjev o dinastiji Marcos, dokumentarni film Ples srca: Balet Klavir, v katerem kultni film Jane Campion Klavir interpretirata priznana češka plesalca Jiří in Otto Bubeníček, film Nikoli zares tukaj, o nekdanjem vojaku, ki ga najamejo, da poišče izginulo najstnico, hčerko ambicioznega politika, igrano dokumentarno dramo Dnevnik Diane Budisavljević, o ženi uglednega zagrebškega zdravnika, ki izve, da ustaška vojska pravoslavne ženske in otroke zapira v taborišča, kjer umirajo od lakote in bolezni.

Nikoli zares tukaj

Četrtek, 20. avgust

Na TV Slovenija 1 bo ob 20.05 na ogled dokumentarec Ustvarjalka vladarjev, ki razkriva precej uspešne poskuse padle dinastije Marcos, da bi vstala iz pepela in spet zavladala Filipinom. Imelda, nekdanja prva dama, že kar groteskno napenja moči, da bi sinu Bong Bongu utrla pot najprej do položaja podpredsednika, ki seveda vodi k mestu predsednika države. Režija: Lauren Greenfield

Na Cinestar TV 1 bo ob 20.50 na ogled biografski film Diana o princesi ljudskih src, ki so jo oboževali milijoni. Režija: Oliver Hirschbiegel

Na HBO bo ob 21.50 na ogled dokumentarni film Ples srca: Balet Klavir, v katerem kultni film Jane Campion Klavir interpretirata priznana češka plesalca Jiří in Otto Bubeníček za Kraljevi balet Nove Zelandije. Režija: Rebecca Tansley

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 na ogled drugi del dokumentarne serije Kronika Hitlerjevega življenja – kako se rodi diktator.

Petek, 21. avgust

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 na ogled 3. del: dokumentarne serije Zvezde velikega platna: Groucho Marx, ki je bil mojster porogljivih replik, duhovitih nesmislov in situacijskih gegov, je z brati Chicom, Harpom in Zeppom sestavljal humoristični ansambel bratov Marx. V 30. in 40. letih minulega stoletja so posneli številne legendarne komedije in za večno zaznamovali ameriški film. Groucho pa se je v zgodovino vpisal tudi s svojo znamenito podobo s cigaro, brki in očali, ki služi kar kot simbol komedije same.

Sobota, 22. avgust

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.35 na ogled deveti del nadaljevanke Deklina zgodba. Odmatthewa je rodila in umrla. June je izkušnja pretresla in ji dala zamisel, da iz Gileada poskuša rešiti čim več otrok. Serena se spomni na Američana, ki ji je v Kanadi ponudil, naj izda Gilead, pa ji bodo pomagali dobiti otroka in jo poslali uživat na tropski otok. Teti Lydii se zdi sumljivo, da nobena Lawrenceova dekla ne zanosi. Waterford se odloči, da bo zadevo preveril. Za duševno bolezen gospe Lawrence ne dobijo več zdravil za črnem trgu. June v kleti odkrije kartoteke ukradenih otrok. Marte vpraša, ali bi ji katera pomagala spraviti otroke ven.

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.30 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled film Nikoli zares tukaj. Joe je nekdanji vojak in sodelavec organov pregona, ki z ostarelo mamo živi v hiši, kjer je preživljal travmatično otroštvo. Od upokojitve se večinoma preživlja z raznimi varnostnimi opravili, saj naročniki na črnem trgu cenijo njegovo brezkompromisno brutalnost in učinkovitost. Nekega dne ga najamejo, da poišče izginulo najstnico Nino, hčerko ambicioznega politika, ki se hitro vzpenja po družbeni lestvici. Zdi se, da so jo ugrabili trgovci z ljudmi, zato Joeju pri njenem iskanju pustijo povsem proste roke. Dogodki pa se začnejo kmalu obračati v povsem napačno smer. Režija: Lynne Ramsay

Nedelja, 23. avgust

Na TV Slovenija 1 bo ob 21.05 na ogled igrano dokumentarna drama Dnevnik Diane Budisavljević, o ženi uglednega zagrebškega zdravnika, ki izve, da ustaška vojska pravoslavne ženske in otroke zapira v taborišča, kjer umirajo od lakote in bolezni. Z nekaj prijatelji v svojem stanovanju organizira tvegano kampanjo, s katero reši gotove smrti več kot deset tisoč otrok. Gre za eno največjih humanitarnih zgodb druge svetovne vojne, a Dianino ime je zaradi njenega avstrijskega porekla za dolga leta izbrisano iz zgodovine. Režija: Dana Budisavljević

