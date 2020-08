Dva bleferja in gosposki voditelj

Kako je I. E. Bergant profesionalno zvozil tudi soočenja brez soočenj

Igor E. Bergant ostane gospod in si misli svoje

© TV SLO

Pa smo dočakali dan, ko je ministrica za šolstvo Simona Kustec, ministrica širokega nasmeha, ki tako neizmerno uživa v svoji funkciji, da tega sploh ne more skriti, predstavila, kako bo potekala šola. »Šola bo!« je skorajda vzkliknila, kot da je to vse, kar nas je zanimalo po dveh mesecih domnevnih mučnih priprav. Štirje modeli so, je bila zadovoljna s svojim delom. Najverjetnejši je model B, normalen pouk za vse z nekaterimi omejitvami. To je vsa vsebina, to je bilo to. Igor Bergant ji je sicer – uglajen kot vedno – postavil tudi podrobnejša vprašanja, ampak je ministrica presodila, da si starši sredi počitnic ne zaslužijo odgovorov. Ko se je po svojem praznem nastopu poslovila s kacinovsko puhlico »Uživajte še zadnje počitniške dni«, je Bergant že nakazal, da je bilo nekaj narobe pri tem nastopu – da se namreč ministrica ni izogibala le vprašanjem, ampak tudi soočenju. Takole je sporočil gledalkam in gledalcem, kaj se je dejansko zgodilo, le trenutek po koncu pogovora z ministrico: »Ker o nekaterih podrobnostih izvajanja pouka še ni bilo odločeno, se ministrica nocoj ni želela soočiti v širši razpravi.« In v naslednjem trenutku napovedal ločen pogovor z uglednim ravnateljem in predsednikom združenja ravnateljev osnovnega šolstva Gregorjem Pečanom.