Kino na zahtevo

V Kinodvoru predstavljajo novost za zaključene skupine do deset oseb

O neskončnosti

Mestni kino Kinodvor bo septembra kot novost ponudil kino na zahtevo v mali dvorani, kjer si bo zaključena skupina do deset oseb lahko ogledala enega od 12 filmov z rednega sporeda. Novost je namenjena tistim, ki so zamudili film na rednem sporedu in si ga želijo ogledati v družbi prijateljev, praznujejo jubilej, bi radi bližnje obdarili z ogledom filma ali pa jih skrbi gneča na kulturnih prireditvah. Septembrske projekcije bo sicer 1. septembra uvedel film O neskončnosti švedskega režiserja Royja Anderssona.

V septembru bodo gledalci lahko izbirali med filmi Medena dežela Tamare Kotevske in Ljubomira Stefanova, Pod belimi pečinami Williama Nicholsona, Ema Pabla Larraina, Jadralke Alexa Holmesa, Zgodbe iz kostanjevih gozdov Gregorja Božiča, Zlata rokavica Fatiha Akina, Kriči, Sarajevo! Tarika Hodžića, Obtožujem! Romana Polanskega ter Sol zemlje Wima Wendersa in Juliana Ribeira Salgada.

Iz programa Kinobalona pa bodo v novost vključeni filmi Neverjetna zgodba o velikanski hruški Philipa Einsteina Lipskega, Joergena Lerdama in Amalie Naesby Fick, Navihani Bram Anne van der Heide ter Nenavaden teden s Tesso Stevena Wouterlooda.

S 1. septembrom sicer na redni spored Kinodvora prihaja najnovejši Anderssonov film O neskončnosti, za katerega je prejel srebrnega leva za režijo na lanskem festivalu v Benetkah ter nagrado guldbagge oziroma švedskega oskarja za najboljšo scenografijo. Brezčasna zgodba o absurdnosti in krhkosti našega obstoja, hkrati oda in žalostinka, je refleksija o človeškem življenju v vsej njegovi lepoti in krutosti, veličastnosti in banalnosti.

Redno distribucijo filma bo pospremila retrospektiva režiserjevih del v Slovenski kinoteki.