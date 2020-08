TV napovednik od četrtka do nedelje

Priporočamo film Zgodba o N.W.A., o začetnikih ameriškega gangsterskega rapa, tretji del dokumentarne serije Kronika Hitlerjevega življenja – kako se rodi diktator, politično dramo Lyndon B. Johnson, o vplivnem teksaškem demokratu, ki je leta 1960 izgubil predsedniško nominacijo proti mlademu in karizmatičnemu senatorju Johnu F. Kennedyju.

Zgodba o N.W.A.

Četrtek, 27. avgust

Na Planet PLUS bo ob 22.25 na ogled film Zgodba o N.W.A., ki sledi meteorskemu vzponu in padcu skupine N.W.A. in pripoveduje zgodbo mladeničev, ki so zanetili družbeno revolucijo, ki odmeva še danes. Režija: F. Gary Gray

TMZi25Pq3T8

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.50 na ogled tretji del dokumentarne serije Kronika Hitlerjevega življenja – kako se rodi diktator, ki predstavi prelomne trenutke v Hitlerjevem življenju med letoma 1938 in 1943, ko ga je ljudstvo fanatično častilo in mu slepo sledilo v propad, sam pa je skrbno skrival svoje korenine.

Petek, 28. avgust

Na Kino bo ob 18.00 na ogled komična drama Šiška Deluxe, ki govori o treh prijateljih iz otroštva, Fedru, Miletu in Zekirju, ki se še v svojih tridesetih preživljajo s priložnostnimi deli. Režija: Jan Cvitkovič

Vi4QSYMnJus

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 na ogled dokumentarna serija Zvezde velikega platna: Omar Sharif, ki je postal superzvezdnik po zaslugi dveh klasik ameriškega filma režiserja Davida Leana, Lawrencea Arabskega in Doktorja Živaga. Cena za slavo je bila oderuška pogodba s studiem Columbia, ki mu je za številne manjše vloge plačala le nekaj tisoč dolarjev.

Sobota, 29. avgust

Na TV Slovenija 1 bo na ogled deseti del nadaljevanke Deklina zgoba. Odmatthewa je rodila in umrla. June je izkušnja pretresla in ji dala zamisel, da iz Gileada poskuša rešiti čim več otrok. Serena se spomni na Američana, ki ji je v Kanadi ponudil, naj izda Gilead, pa ji bodo pomagali dobiti otroka in jo poslali uživat na tropski otok. Teti Lydii se zdi sumljivo, da nobena Lawrenceova dekla ne zanosi. Waterford se odloči, da bo zadevo preveril...

Na HRT 1 bo ob 22.30 na ogled film Z druge strani. Vesna se je pred 20 leti z družino preselila v Zagreb, da bi ušla preteklosti. Nepričakovan klic obudi spomin na skrivnost, ki jo skuša prikriti. Režija: Zrinko Ogresta

zruSAS9ge2Y

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.20 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled film Ženska v kletki. Izjemni, a asocialni detektiv Carl Mørck se mora zaradi strelskega obračuna, v katerem je izgubil partnerja, umakniti na novi oddelek Q, namenjen zastaranim primerom. Na oddelku je poleg Carla zaposlen še Asad. Naročijo jima, naj primere zgolj pregledata in razvrstita, Carl pa se že takoj naslednji dan loti preiskave skrivnostnega izginotja Merete Lyngaard. Merete je bila znana političarka, ki je pred petimi leti izginila. Režija: Mikkel Nørgaard

A6oHPmkLzPg

Nedelja, 30. avgust

Na TV Slovenija 2 bo ob 21.50 na ogled politična drama Lyndon B. Johnson. Vplivni teksaški demokrat Lyndon Baines Johnson leta 1960 izgubi predsedniško nominacijo proti mlademu in karizmatičnemu senatorju Johnu F. Kennedyju. V upanju, da bo ohranil nekaj moči, sprejme tekmečevo ponudbo in postane njegov podpredsedniški kandidat. A takoj po zmagi na volitvah se znajde na stranskem tiru. Režija: Rob Reiner

fyFI6OpDEG4