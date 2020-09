TV napovednik od četrtka do nedelje

Priporočamo kon+mično biografsko dramo Stan in Olio, dookumentarno oddajo Covid-19: Ogroženi svet, film McQueen, ki ponuja vpogled v izjemno življenje, kariero in umetnost oblikovalca Alexandra McQueena, psihološko srhljivko Berlinski sindrom, dokumentarni film Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba o nastajanju znane gledališke predstave Boris, Milena, Radko.

Berlinski sindrom

Četrtek, 3. september

Na HRT 2 bo ob 21.00 na ogled komična biografska drama Stan in Olio. Film se začne sredi tridesetih let v hollywoodskih studiih, ko sta Stan in Olio na vrhuncu svoje slave in kariere. Nato se zgodba prestavi desetletje in pol naprej, ko so zlata leta hollywoodske slave že davno za njima. Stan in Olio sta tedaj na gledališki turneji v Angliji, kjer v varietejski predstavi zabavata občinstvo z gegi in skeči ter se trudita obuditi svoja slavna smešna lika. Sprva trčita ob mlačen odziv gledalcev, sčasoma pa z očarljivimi nastopi znova najdeta pot do njihovih src. Režija: Jon S. Baird

Na CineStar TV Premiere 1 bo ob 21.40 na ogled film Domino, napet triler o policistu, ki išče pravico za partnerjev umor. Režija: Brian de Palma

Na Discovery bo ob 22.00 na ogled dookumentarna oddaja Covid-19: Ogroženi svet. Spomladi se je praktično čez noč ljudem po vsem svetu življenje močno spremenilo, države so se morale odzvati na izjemne razmere.

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.35 na ogled zadnji del dokumentarna serije Kronika Hitlerjevega življenja – kako se rodi diktator, ki niza prelomne trenutke v Hitlerjevem življenju med letoma 1939 in 1945, ko je kot vodja nemškega rajha razdejal Evropo in si tik pred koncem vojne vzel življenje v bunkerju sredi razdejanega Berlina.

Petek, 4. september

Na CineStar TV Premiere 1 bo ob 20.00 na ogled film McQueen, ki je osebni pogled na izjemno življenje, kariero in umetnost oblikovalca Alexandra McQueena. Skozi ekskluzivne intervjuje z njegovimi najbližjimi prijatelji in družino, arhivski material, izjemno vizualno vsebino in glasbo je McQueen pristni poklon in vznemirljiv portret navdihnjenega modnega vizionarja. Intimni intervjuji na štiri oči s sorodniki, prijatelji in kolegi, posnetki z njegovih slavnih modnih revij in nekoč izgubljeni posnetek o McQueenu odkrivajo neprimerljiv ustvarjalni talent, ki je s svojim revolucionarnim oblikovanjem oblek in spektakularnimi revijami izrazil svoje najmračnejše fantazije ter največje ambicije. Legende in zgodbe ljudstva Jorub, Dantejevega pekla in legende o Atlantidi, kot tudi osebne obsedenosti, zgodovina prednikov, sanje in nočne more, strahovi in želje, kažejo na njegovo edinstveno umetniško vizijo. Režija: Ian Bonhôte

Na TV Slovenija 2 bo ob 21.25 na ogled film Pod zadnjo zastavo. Trideset let po koncu vietnamske vojne se Lary sreča s soborcema. Prosi ju, da mu pomagata poskrbeti za pogreb sina, ki je padel v iraški vojni. Trojica na poti do vojaškega oporišča naleti na neverjetno okorno vojaško birokracijo. Spominjajo se vietnamskih dni in razglabljajo o pomenu besede domoljubje. Režija: Richard Linklater

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 na ogled dokumentarna serija Zvezde velikega platna: Peter Sellers. Genialni komik je imel osupljiv dar za posnemanje, bil je igralec tisočerih obrazov in ustvaril številne nepozabne komične junake, med njimi dr. Strangelova v Kubrickovi vojni satiri in Inšpektorja Clouseauja v seriji filmov Rožnati panter. Njegovo zasebno življenje pa je bilo žal zapleteno in nesrečno.

Sobota, 5. september

Na HBO bo ob 18.10 na ogled film Kam si izginila, Bernadette?, zgodba o ljubeči materi, ki začuti potrebo, da bi vnovič začutila svojo nekdanjo ustvarjalno strast, potem ko je za družino žrtvovala kariero uspešne arhitektke. Režija: Richard Linklater

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.05 na ogled film Ameriška pastorala, kriminalna drama, ki govori o obetavnem srednješolskem atletu in družinskem človeku, ki si želi uspeha v Ameriki, državi na krilih napredka po drugi svetovni vojni. Njegovo na videz popolno ameriško življenje pa se obrne na glavo, ko se morata z ženo sprijazniti z dejstvom, da je njuna hči postala revolucionarka pod vplivom množičnih protestov, ki so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja sprožili številna gibanja, tudi družbeno sporna in nasilna. Režija: Ewan McGregor

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.35 na ogled enajsti del nadaljevanke Deklina zgodba. Marte in dekle bodo June pomagale spraviti iz Gileada 52 otrok. Eleanorino zdravje se poslabša zaradi moževega obreda, zato ga hoče ustreliti. Lawrence se odloči, da bo priskrbel tovornjak za otroke in da bo ven spravil tudi Eleanor. Serena in Fred gresta skrivaj v Kanado po Nichole. Fred veselo obuja spomine na prva leta njunega skupnega življenja in ji celo dovoli voziti avto.

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.30 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled psihološka srhljivka Berlinski sindrom. Avstralska popotnica in fotografinja med postankom v Berlinu spozna enigmatičnega učitelja angleščine in med parom nemudoma preskoči iskra usodne privlačnosti. Ko pa se Clare po noči, ki jo preživita skupaj, prebudi sama v Andijevem stanovanju, hitro ugotovi, da je ujeta. Vrata so zaklenjena, okna zadelana, stanovanjska stavba pa zapuščena. Režija: Cate Shortland

Nedelja, 6. september

Na TV Slovenija 1 bo ob 15.25 na ogled film Doris, romantična komedija o nevrotični ločenki, ki se zaljubi v najboljšega prijatelja. Režija: Albert Jan van Ree

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.20 na ogled dokumentarni film Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba o nastajanju znane gledališke predstave Boris, Milena, Radko. Film pripoveduje tudi o štirih zelo znanih osebah, ki so jo ustvarile, o pisatelju in režiserju Dušanu Jovanoviću, igralki Mileni Zupančič in igralcih Radku Poliču in Borisu Cavazzi. To je zgodba o ljubezenskem trikotniku in o večplastnem ter popolnoma odkritem prepletanju javnih umetniških podob in osebnih življenj protagonistov. Film, ki sta ga režirala Rajko Grlić in Matjaž Ivanišin, dokumentira štirimesečni proces nastajanja gledališke predstave od prve vaje do premiere in hkrati odstira osebno življenje umetnikov ter pripoveduje univerzalno zgodbo o odnosu med resničnim in izmišljenim, o odnosu med osebnim in javnim, o zelo osebnem dojemanju umetnosti vsakega od protagonistov