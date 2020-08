Priprava družbe na izzive prihodnosti

Mednarodni festival umetnosti, znanosti in tehnologije A dela?, ki bo predstavil novejše produkcije Društva Ljudmila in drugih partnerskih ustanov v okviru evropske mreže EASTN-DC

Tadej Drolljc: Singing Sand

© Robert Bauernhansl

V Ljubljani bo od 24. do 28. avgusta potekal mednarodni festival umetnosti, znanosti in tehnologije A dela?, ki bo predstavil novejše produkcije Društva Ljudmila in drugih partnerskih ustanov v okviru evropske mreže EASTN-DC (European Art Science Technology Network for Digital Creativity), ki stremi k interdisciplinarni obravnavi novih premikov v digitalni paradigmi, s ciljem pripraviti družbo na izzive prihodnosti, v kateri digitalne tehnologije vstopajo v vse pore človeškega zaznavanja, dojemanja in delovanja.

Na festivalu bodo slovenski in tuji transdisciplinarni ustvarjalci in ustvarjalke bodo z raznolikimi umetniško-raziskovalnimi pristopi obravnavali napredne modele interaktivnosti, multimodalnosti, odzivnosti ter gledalske izkušnje.

Z različnimi dogodki - od razstav, performansov, koncertov, do predstavitev, delavnic in zvočnega sprehoda - pa bodo obiskovalcem omogočili, da se pobliže spoznajo s sodobnimi raziskavami, eksperimenti in umetniškimi metodami na področju svetlobnih, zvočnih, vmesniških, kinetičnih, lokacijskih in zaznavnih tehnologij.

Festival bodo odprli 24. avgusta ob 20.00 v Galeriji Alkatraz s kinetično instalacijo Nolana Lema z naslovom hvalnica brezdelju. Ob 20.30 bo Trg brez zgodovinskega spomina postal prizorišče avdiovizualnega performansa Kvintesenca, ki združuje intermedijsko prakso Boštjana Čadeža in performativno telo Tatiane Kocmur. Sledili bosta še predstavitvi projektov Qneo-EP in Toc-, ki ju podpisujejo italijanski umetniki, ter zvočni nastop Equilibrium as insta_bility mladega ustvarjalca na rezidenci Tobije Hudnika.

Z različnimi dogodki - od razstav, performansov, koncertov, do predstavitev, delavnic in zvočnega sprehoda - pa bodo obiskovalcem omogočili, da se pobliže spoznajo s sodobnimi raziskavami, eksperimenti in umetniškimi metodami na področju svetlobnih, zvočnih, vmesniških, kinetičnih, lokacijskih in zaznavnih tehnologij.

Na Vilharjevi ulici bo 25. in 26. avgusta potekal geolokacijski večmedijski performans Peskovnik Irene Pivka in Braneta Zormana, v osmo/zi pa bosta na ogled svetlobno-zvočni instalaciji Kozmični dež Tilna Sepiča ter 1/x Alexandrosa Kontogeorgakopoulosa in Odysseasa Klisourasa. V osmo/zi bodo gostili tudi interaktivni multimedijski performans RAVE seance skladatelja, umetnika, performerja in raziskovalca Marka Cicilianija.

V Cankarjevem domu se bodo v dveh večerih zvrstili avdiovizualni in zvočni performansi različnih tujih in domačih ustvarjalcev, med katerimi še posebej izpostavljajo projekta robotcowboy ameriškega umetnika, inženirja, glasbenika in performerja Dana Wilcoxa in Singing Sand slovenskega umetnika in kreativnega programerja Tadeja Droljca.

Do 29. avgusta pa je v Galeriji Vžigalica na ogled razstava A dela?, na kateri so predstavljene novejše produkcije transdisciplinarne raziskovalne in razvojne platforme ZKM | Hertz-Lab.