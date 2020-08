Najboljše kratke zgodbe

Od torka do sobote bo v Novem mestu potekal že četrti festival kratke zgodbe Novo mesto short

Vesna Lemaić, lanskoletna prejemnica nagrade novo mesto

© Ema Koncilija

Danes, 25. avgusta, se v Novem mestu začenja že četrti festival Novo mesto short. Festival nadaljuje tradicijo pripovedovanja in hkrati izpostavlja najboljše slovenske sodobne kratke zgodbe – znotraj festivala se podeljuje nagrada novo mesto za najboljšo kratkoprozno zbirko lanskega leta, za katero so letos nominirani Ana Svetel z zbirko Dobra družba, Zarja Vršič z zbirko Kozjeglavka, Veronika Simoniti z zbirko Fugato in Sergej Curanovič z zbirko Plavalec (lani jo je prejela Vesna Lemaić za zbirko Dobrodošli).

Poleg fokusa na najboljše slovenske kratkoproznike se bo festival letos osredotočal na azil. Na pripovedovalskem večeru bodo zgodbe pripovedovali ustvarjalci, ki pišejo v jeziku, ki ni njihov materni jezik, ali pa ustvarjajo v tujejezičnem okolju.

PROGRAM FESTIVALA

(na vsak dogodek se je potrebno prijaviti preko spletnega obrazca, ki ga najdete tukaj - https://www.goga.si/dogodki/)

POGOVORI Z NOMINIRANCI

Torek, 25. avgust

19.00: Veronika Simoniti in Mojca Kumerdej (moderatorka). Pogovor o zbirki kratkih zgodb Fugato.

20.00: Sergej Curanović in Boštjan Gorenc - Pižama (moderator). Pogovor o zbirki kratkih zgodb Plavalec.

Sreda, 26. avgust

19.00: Ana Svetel in Boštjan Gorenc - Pižama (moderator). Pogovor o zbirki kratkih zgodb Dobra družba.

20.00: Zarja Vršič in Suzana Tratnik (moderatorka). Pogovor o zbirki kratkih zgodb Kozjeglavka.

RDEČA NIT: AZIL

Četrtek, 27. avgust

19.00: Pogovor Azil v jeziku

Ahmed Burić, Velibor Čolić, Lidija Dimkovska, Svetlana Slapšak in Saša Banjanac Lubej (moderatorka)

20.00: Pripovedovalski večer na temo azila

Velibor Čolić, Lidija Dimkovska, Maida Džinić Poljak, Carlos Pascual

PODELITEV NAGRADE NOVO MESTO

Petek, 28. avgust

19.00: Pogovor z nominiranci in podelitev nagrade, vodi Carmen L. Oven.

Po podelitvi sledi koncert: Duo Oba (Boštjan Gombač in Saša Olenjuk), glasba svetov

Sobota, 29.avgust

10.00: zajtrk z nagrajencem/nagrajenko v atriju knjigarne Goga

Festival Novo mesto short

Trajanje: 25.-29.8.

Atrij kavarne Goga in grad Grm, Novo mesto