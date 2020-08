Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo gostujočo razstavo Mesto plava, ki v središče postavlja plavanje v mestnih rekah, retrospektivo švedskega režiserja Roya Anderssona, razstavo Jasmine Cibic, ki izhaja iz njenega že dlje časa trajajočega raziskovanja ideje politično motiviranih kulturnih daril, razstavo Živi objekt, na kateri bodo predstavljene vizualne, zvočne in interaktivne instalacije slovenskih umetnic, premiero moderne tragedije Požigi libanonsko-kanadskega avtorje Wajdija Mouawada v režiji Nine Rajić Kranjac, razstavo zagrebškega streetartista in balkanskega grafitarskega pionirja Krešimirja Golubića - Leona GSK.

Ponedeljek, 31. avgust

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Glasbarium nastopil sirski duo Basma & Orwa. Gost: Vasko Atanasovski

Torek, 1. september

V MAO (Grad Fužine) Ljubljana bodo ob 18.00 odprli gostujočo razstavo Mesto plava, ki v središče postavlja plavanje v mestnih rekah kot poseben sodoben pojav v urbanem prostoru. Filmska instalacija na začetku razstave pbiskovalcu omogoča izkušnjo plavanja v reki, kot jo doživlja plavalec. Za zasnovo in izvedbo dela je poskrbel zürichški režiser Jürg Egli. Drugi del razstave proučuje urbano kopalno kulturo v švicarskih mestih Basel, Bern, Zürich in Ženeva, s poudarkom na njenih lokalnih posebnostih in posebnem zgodovinskem razvoju v posameznem mestu. Tretji del razstave predstavlja mednarodne projekte, ki poskušajo švicarski model plavanja v rekah prenesti v svoje lokalne kontekste. Projekt Valentina Tribušona Ovsenika v središče postavlja Ljubljanico kot enega osnovnih gradnikov mesta Ljubljana. Projekt Fužinska Copacabana predstavlja nabor možnosti, ki jih reka skozi arhitekturne posege lahko nudi prebivalcem mesta. Ob otvoritvi bo potekala javna razprava o kulturi plavanja v mestnih rekah in pomenu tega javnega prostora za diskurz o arhitekturi in urbanem razvoju.

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Jasmine Cibic z naslovom Fundus prizadevanja, ki izhaja iz njenega že dlje časa trajajočega raziskovanja ideje politično motiviranih kulturnih daril ter njihove vloge v nacionalnih in političnih struktah v trenutkih evropske krize v dvajsetem stoletju. Umetnica črpa iz zgodovinskih študij primerov, ki pozornost ponovno usmerjajo na zapleteni odnos med kulturo in državo ter imajo neposreden odmev v današnjem času, v katerem je kultura postala bojišče sil populizma v njihovem sistematičnem napadu na kritično misel. V ospredju razstave so kulturne oblike, ki so v ključnih posttravmatskih trenutkih evropske identitete dvajsetega stoletja služile kot politična sredstva. Toda ti "zgodovinski ready-made" primerki, kot jih imenuje umetnica, niso bili državna naročila, temveč darila, ki so si jih podarjali vplivneži na vrhu političnih hierarhij, da bi preprečili konflikt in spodbudili kohezijo na državni in mednarodni ravni. Kustos razstave: Igor Španjol

Jasmina Cibic: Darilo: Prvo dejanje (2019)

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 20.30 na ogled film O neskončnosti, brezčasna zgodba o absurdnosti in krhkosti našega obstoja. Film – hkrati oda in žalostinka – je refleksija o človeškem življenju v vsej njegovi lepoti in krutosti, veličastnosti in banalnosti. Režija: Roy Andersson

V KVŠ Zakon Vrhnika bo od 1. do 5. septembra potekala 25. kulturno-gledališki festival Cankarjada, na katerem bodo med drugim nastopilii: ŠKM Banda, Damir Avdić, Žen, Miki Solus, Klemen Klemen, na ogled pa bodo tudi gledališke predstave Heroj 2.0 in Bolj čudno od raja.

Sreda, 2. september

V Mestni galeriji Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Živi objekt, na kateri bodo predstavljene vizualne, zvočne in interaktivne instalacije slovenskih umetnic, ki delujejo na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije ter ustvarjajo projekte, ki so bili predstavljeni na najpomembnejših mednarodnih razstavah in platformah sodobne umetnosti. Številni izmed njih so bili izvedeni v laboratorijih kot plod interdisciplinarnega sodelovanja s strokovnjaki naravoslovnih in humanističnih znanosti, vsi pa so rezultat dolgotrajnih procesov in raziskav. V svojih delih namesto tradicionalnih medijev uporabljajo živo materijo, in sicer od celic do celotnih organizmov, od lastnega telesa do živali, rastlin in drugih entitet živega, pri tem pa subvertirajo znanstvene metode in orodja tehnologije z namenom raziskovanja kompleksnosti življenja, njegove prihodnosti ter ne nazadnje naslavljajo diskurze o fluidnosti umetniškega objekta. Sodelujejo: Špela Petrič, Maja Smrekar, Saša Spačal, Robertina Šebjanič in Polona Tratnik. Kustosinja razstave: Alenka Trebušak

Maja Smrekar: Ibrute_force

© Jernej Lasič

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Glasbarium nastopil Balkan Duo (Vasko Atanasovski in Zoran Majstorović), ki bosta predstavila balkanske viže in tudi lastne skupne kompozicije.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Poletje v Šiški nastopil francoski dvojec An Eagle in Your Mind, ki destilira hipnotičen in nomadski folk nekje med akustičnim psihedeličnim rockom, repetitivnim šamanskim transom, ekstatičnim ambientalnim stonerjem in težko sakralno glasbo.

V Slovenski kinoteki Ljubljana bo od 2. do 6. septembra na ogled retrospektiva Fokus: Roy Andersson. Na ogled bodo filmi: Po kolo, Švedska ljubezenska zgodba (2. 9.), Obisk pri sinu, Giliap (3. 9.), Kratki filmi (4. 9.), Pesmi iz drugega nadstropja in Ti, ki živiš (5. 9.), Golob je sedel na veji in razmišljal o življenju (6. 9.).

Četrtek, 3. september

V Galeriji Photon Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Poezija vsakdana. Češka povojna avantgardna fotografija. Tendence na področju češke avtorske fotografije v 1960-ih. Skupina DOFO; nadrealizem, strukturalizem, konkretna in optična umetnost. Ena prvih povojnih fotografskih skupin na Češkem je bila skupina DOFO iz Olomouca (1958–75). Člani skupine so privzeli številne eksperimentalne tehnike, etablirane na Bauhasu pred drugo svetovno vojno, njihove fotografije pa so odražale subjektivne občutke ustvarjalcev kot izraznih, strukturnih in pogosto halucinacijskih podob. S svojo ambicioznostjo, pomembnostjo in kakovostjo je skupina vplivala preko nacionalnih meja in prispevala k širši evropski umetniški sceni. Tokratna razstava predstavlja tudi nekaj pomembnih predhodnikov in spremljevalcev te skupine. Sodelujejo: Emila Medkova, Vilem Reichman, Ladislav Postupa, Antonín Gribovský, Jan Hajn, Rupert Kytka, Jaromír Kohoutek, Ivo Preček in drugi. Kuratorica: dr. Štěpánka Bieleszová

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bosta ob 20.00 v okviru cikla Sogodbe: nastopili Katja Šulc, ki je sicer sredi zaključnih priprav za izid četrtega albuma Caricias (2020), posvečenega Mehiki in tamkajšnji poeziji, zajemajoč sodobne, tradicionalne in staroselske pesmi Mehike in Mira Lu Kovacs, pevka in kitaristka z Dunaja, ki je že večkrat nastopila v ljubljani, tokrat pa bo predstavila svoj solistični album 84.

Petek, 4. september

V TAM-TAMovi Ulični galeriji (Vegova) Ljubljana bodo ob 17.00 odprli razstavo zagrebškega streetartista in balkanskega grafitarskega pionirja Krešimirja Golubića - Leona GSK z naslovom Punk's Not Dead. Razstava grafitov podob akterjev punk scene s fotografij različnih avtorjev v predelavi umetnika Krešimira Golubića je nastala v soorganizaciji TAM-TAMove Ulične galerije, Galerije Fotografije in Urbane vrane. Na odprtju bo umetnik v živo in situ ustvaril tri dela. Po grafitarskem performansu bo sledil voden ogled na razstavo Golubićevih del v Galeriji Fotografija.

V SNG Drama Ljubljana bo ob 18.00 premiera moderne tragedije Požigi, ki je drugi del tetralogije Kri obljub libanonsko-kanadskega avtorje Wajdija Mouawada. Požigi govorijo o obljubah, ki jih ne držimo, o obupanih poskusih tolažbe, o tem, kako ostati človek sredi nečloveških okoliščin in se soočati z nerazrešljivimi konflikti, ki jih v človeku in njegovih potomcih povzroča vojna. Drama se osredotoča na zgodbo treh oseb: enigmatične Naval in njenih otrok, dvojčkov, Simona in Jeanne. Harmonijo njihovega sobivanja prekine Navalina nenadna izguba volje do življenja, ki jo spremlja odločitev za popolni in dosmrtni molk, brez vsakršnega pojasnila motiva. V oporoki odrasli hčeri in sinu zapusti nalogi: Simon mora najti njunega očeta, za katerega sta mislila, da je mrtev, Jeanne pa brata, za katerega nista vedela, da ga sploh imata. Režija: Nina Rajić Kranjac, druga premiera: 5. septembra ob 18.00

© Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo ob 19.00 odprli razstavo Prav zvita zver umetnika Eneja Gale, ki v svojih delih zanimivo in izzivalno združuje slikarstvo, kiparstvo in prostorske instalacije. Zamisel o razstavi je nastala po prebiranju Von Kleistove kratke pripovedi O gledališču marionet. Legendarna paradigma, kjer marioneta postane nedosegljivi ideal za človeka, saj postavi celotno perspektivo popolnega giba na glavo, nepričakovano izpostavi ključen pomen človeškega odnosa do očitne zvijače. Objekti na razstavi se gibljejo med kiparstvom, slikarstvom in lutkovnim gledališčem. Strukture, ki so v predstavi predvsem zato, da gostijo akcijo, postanejo same protagonisti preko razgradnje na razstavne eksponate. Slika kot funkcionalen del obsežnejše zgodbe zataji svojo avtonomnost. Nosilnost niti marionet postane vprašljiva kakor tudi kompleksnost gibov, ki se oddalji od posnemanja človeške anatomije.