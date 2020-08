Harmonija črnih zvokov

Literarno-glasbeni festival Sanje bo potekal med 28. in 30. avgustom

Ana Pandur

© Uroš Abram

Literarno-glasbeni festival Sanje vse od leta 2002 odtiskuje zgodbe, ki jih napletajo prvovrstni glasbeni dogodki, literarna sukanja, pravljične meditacije in druge odrske predstave, ki v svetovni zmešnjavi vzpostavljajo zvenenje lepote in srčnosti – skozi glasbo, poezijo in druge oblike ustvarjalnosti in domišljije. Letos bo med 28. in 30. avgustom potekal na treh prizoriščih: na Beki, v Divači in Medani, obarvan pa bo s črnimi zvoki, ki jih navdihuje Lorcov duende, in s podtonom neustrašnosti. »Nihče nam ne bo vzel poezije, plesa, glasbe, druženja. Nič ne more sanjajočim tega sveta vzeti sanj in festivala … in še drugačne čarovnije,« pravijo organizatorji festivala.

PROGRAM

Sanje na Beki, petek, 28. avgust 2020

17.00 MettaKonj: meditacija s konji

Meditacija je orodje za spoznavanje uma in resnične biti. Stik s konji pa omogoča izvrstno refleksijo notranjega stanja, saj se konji nanj odzovejo v hipu. Skozi prakso budistične Metta meditacije, ki jo bodo udeleženci najprej vadili v varnem prostoru v mirovanju, nato pa med čredo konj, bodo skozi pozorno opazovanje spoznavali prostor, v katerem nastane in se prične vsak njihov impulz, misel in delovanje, ter se učili, kako ne reagirati ter kako delovati zavestno. Delavnica je izkustvene narave, časovno obsega uro in pol praktičnega dela, vodil jo bo Boris Magdalenc.

Kje: Petrinjski Kras pri Kozini

19.30 Poezija v siju mesečine: Zalka Drglin – Amonit

Če je ena temeljnih nalog poezije, da človeka prestavi na drugo raven zavedanja, čutenja in čustvovanja, potem to pesniškemu prvencu Zalke Drglin uspeva s posebno milino, s katero neutrudno sega v nedosežno in presežno … V sodobno slovensko pesniško krajino Amonit vnaša posebno arhaičnost, a podobno kot je v krhkosti te poezije nekaj trajnega, je v njeni starožitnosti nekaj modernega, celo avantgardnega. V kontekstu sodobnega sredobežnega sveta ta poezija, ki čas vrtinči navznoter, učinkuje domala uporno, predvsem pa presenetljivo sugestivno in močno.

Kje: na jasi, vas Beka

20.00 Nika Solce – koncert na jasi

Nika Solce je vsestranska umetnica, lutkarica in pevka, ki svojo glasbeno govorico združuje z ljudskim izročilom. Že od rane mladosti nastopa z glasbeniki z vseh koncev sveta in išče nove priložnosti za izražanje tako znotraj divjih balkanskih ritmov kot indijskih duhovnih pesmi. Glasba, ki jo izvaja z različnimi glasbeniki in mednarodnimi zasedbami, je preplet ljudskega izročila, avtorske glasbe in uglasbitev poezije Franceta Prešerna, Ferija Lainščka, Srečka Kosovela, Alme Karlin ter drugih slovenskih poetov. Njena interpretacija poslušalca povabi v samosvoje svetove pesnikov, ki skozi uglasbitve zažarijo v povsem novi luči.

Kje: na jasi, vas Beka

21.00 Jani Kovačič – koncert

Jani Kovačič, eden najvidnejših slovenskih kantavtorjev in izredno plodovit besedni ustvarjalec, pesnik, ki poje. Njegov opus obsega številne manj znane pesemske cikle, nemalo njih pa je odziv na dramatična dogajanja v zadnjem času (na čelu z begunsko problematiko, ki preizprašuje temelje evropskega človeka in humanizma). Jani Kovačič je letos izdal koncertno knigo Orfej iz pekla – izbor pesmi iz lagerjev II. svetovne vojne. A karantena je vzbudila čisto drugačne občutke in o tem se bo pelo. Torej tokrat Karantenske pesmi.

Kje: na jasi, vas Beka

Sanje v Divači, sobota, 29. avgust 2020

17.30 Po poteh obrednih prostorov starovercev z Borisom Čokom [Forum Sanje – preddogodek]

Z izkušenim poznavalcem Krasa in njegovih običajev ter piscem knjige V siju mesečine se bodo obiskovalci odpravili po poteh staroverskega izročila in obrednih prostorov.

Kje: iz izhodiščne točke na jasi pri Divaški jami do obrednih pečin Triglavca in Terglovca

19.30 Federico Garcia Lorca: Duende. Igra in teorija. [Ob izidu enega najpomembnejših esejev o umetnosti]

Duende: igra in teorija je presežni esej, skovanem v ognju Lorcovega metaforičnega jezika, ki na poetski način razrešuje nasprotje med ustvarjanjem in razmislekom o principih ustvarjanja, ko iz flamenka lušči duende, temačni in emotivni ustvarjalni princip, ob katerem muza in angel, prav tako navdihujoči kreativni sili, ki pa nimata skrivnostnosti in surove moči duendeja, popolnoma zbledita. Predavanje Duende: igra in teorija velikega španskega pesnika Federica Garcíe Lorce je prvič objavljeno v slovenščini, izhaja pri založbi Sanje v prevodu Andreje Udovč in s spremno besedo Ane Pandur.

Kje: jasa pri Divaški jami

20.00 Ana Pandur, Damir Avdić: Črni zvoki [Plesno-glasbena predstava po motivih F. G. Lorca: Duende: igra in teorija]

Lorcovo predavanje o duendeju velja za eno temeljnih del v razumevanju flamenka in nudi izhodišče za razmislek o pomenu ter moči ustvarjanja, obenem pa odpira tudi vprašanja o ideološki zlorabi transformativne moči umetnosti. V njem Lorca spregovarja tudi o “črnih zvokih”, ki so eden bistvenih določevalcev ustvarjalnega principa duendeja: „V vsem, kar se oglaša s črnimi zvoki, prebiva duende.“ Črni zvoki so v ustvarjalni tandem povezali dva vrhunska umetnika: Ano Pandur, flamenko plesalko in koreografinjo, ter Damirja Avdiča, glasbenika, pesnika in performerja. S Črnimi zvoki se podajata v raziskavo polja svobode, upora veljavni konvenciji, presečišča trenutka osebnega in resničnega v ustvarjalnem aktu in njunimi implikacijami v družbenem. Lorcovo besedilo kot inspiracija in idejna podstat osmišlja osrednjo temo performansa Črni zvoki. Ta se osredinja na paradoksalno razmerje sprevrnitve pomena, ki ga je bilo besedilo deležno v 20. stoletju pod frankističnim režimom, s poudarkom na ponavljanju zgodovine.

Kje: Plesna dvorana, Divaška jama

21.15 Kako se igra duende? [Pogovor z ustvarjalci]

Noč bo v pogovor zapletla štiri ustvarjalce: avtorja predstave Črni zvoki Damirja Avdića in Ano Pandur, ki je obenem s sijajno spisano spremno besedo postavila povsem sveži akcent knjižni ediciji Lorcovega eseja, prevajalko Andrejo Udovč, ki si je želela, da bi lahko duende prosto dihal v slovenščini, ter Roka Zavrtanika, ki mu je odprl prostor v bivališču sanj.

22.00 Con duende [druženje]

Sanje v Medani, nedelja, 30. avgust 2020

19.00 Pesniško branje: Tomaž Lipicer

20.00 Predstavitev pesniške zbirke Rane rane Anje Novak - Anjute

Pesniška zbirka Rane rane je del vedno znova končanega, a nikoli končnega pesniškega projekta ranerane.si, ki povezuje široko paleto različnih umetnikov in se razrašča dalje na splet ter od premierne predstavitve na festivalu Sanje tudi na oder, v živo, med ljudi.

Anja Novak - Anjuta bo oder razdevičila tako, kot se za razdevičenje spodobi.

Kje: Vila Vipolže, Medana

20.45 Tilen Šfiligoj, kantavtor

Iz Goriških brd prihaja sveže presenečenje letošnjega festivala. Domačin Tilen Šfiligoj je kantavtor raskavega glasu in pristne emocije. Sodeluje pri različnih navezah in projektih in je hkrati stalen vokal skupine Haron in eden izmed njegovih ustanoviteljev. Haron odlikujejo težki kitarski rifi, ki se jim pridružujejo melanholične melodije kot simbioza različnih glasbenih ozadij, iz katerih izhajajo. Iskanje zvoka v intimističnih vodah jih umešča v novovalovsko postmetalno resničnost.

Kje: Vila Vipolže, Medana

21. 15 Vlado Kreslin, celovečerni koncert

Žameten glas Vlada Kreslina in njegova neizmerna poetičnost ustvarjata že več desetletji posebno slovensko glasbeno zgodbo. Mehkoba, ujeta v melodijo, in brezčasna sporočila o življenjskih modrostih, ki opredeljujejo glasbo Vlada Kreslina, so posneti na zavidljivo diskografijo z dolgim seznamom uspešnic. Čeprav izhaja iz rockerskih voda, iz skupin Horizont in Martin Krpan, s katerimi se je uveljavljal v mladosti, se je njegov talent najizraziteje razkril v osebnoizpovednem žanru; v oživljanju ljudske glasbe na presečišču kantavtorstva in šansona. Glasba Vlada Kreslina lahko prikliče solzo ganljivosti na obraz, stisne zaljubljene v objem in dvigne poslušalce na plesišče.

Kje: Vila Vipolže, Medana