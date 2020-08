V puljski areni se začenja filmski festival

S projekcijo hrvaško-švicarskega celovečerca Mare režiserke Andree Štake

Tereza 37

S projekcijo hrvaško-švicarskega celovečerca Mare režiserke Andree Štake se bo zvećer v puljski areni začel 67. puljski filmski festival. Prireditev bo potekala do 4. septembra v skladu s smernicami epidemiologov, kar pomeni tudi manj sedežev za obiskovalce. V tekmovalni program je uvrščenih več slovenskih koprodukcij.

Letošnja izdaja najstarejše hrvaške filmske prireditve je bila sprva napovedana med 18. in 26. julijem, a so jo na zahtevo epidemiologov morali prestaviti v novi termin zaradi epidemije novega koronavirusa.

ZcD11pdQQlM

Na letošnjem 67. filmskem festivalu v Pulju bo za glavno nagrado zlato areno tekmovalo 17 celovečercev. Med njimi je tudi film Mare, ki so ga v program naknadno uvrstili po odločitvi, da je v njem kljub koprodukciji sodelovalo več hrvaških ustvarjalcev. V Švici rojena režiserka in scenaristka Adrea Štaka je za glavno žensko in moško vlogo izbrala hrvaška igralca Marijo Škaričić in Gorana Navojca.

V tekmovalnem programu so tudi slovenske koprodukcije: slovensko-hrvaško-italijanska drama Ne pozabi dihati Martina Turka, slovensko-hrvaška drama Korporacija Mateja Nahtigala, slovensko-severnomakedonsko-hrvaška koprodukcija Vsi proti vsem Andreja Košaka in slovensko-hrvaško-severnomakedonsko-srbska produkcija Jaz sem Frenk Metoda Pevca.

s_LIWmKVybk

Med drugim bodo v tekmovalnem programu tudi hrvaški celovečerci Mater režiserja Jure Pavlovića, Glas Ognjena Sviličića, Ribanje i ribarsko prigovaranje Milana Trenca, Ideš? Idem! Ljube Zdjelarovića in Tereza 37 Danila Šerbedžije.

EWcPEu8uUig

Na 67. festival je uvrščenih tudi več kot 20 kratkih in študentskih filmov, ki jih bodo predvajali na več festivalskih prizoriščih. Med drugimi bo na sporedu kratki film Raj v režiji Sonje Prosenc in Mitje Lična, dobitnik vesne na lanskem Festivalu slovenskega filma. V programu študentskih filmov bodo predvajali slovenski dokumentarec Cafe Alzheimer Martina Drakslerja ter dramo Gaganje Roka Hvale, še piše na spletni strani festivala.