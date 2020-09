Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo Sound Explicit, ciklus zvočnih in avdio eksperimentalnih perfomansov, otvoritev Festivala migrantskega filma s filmom Videti El Aaiún, razstavo Experimentum Crucis, ki je sestavljena iz treh projektov priznanega ameriškega umetnika Tonyja Ourslerja, premiero predstave Škofjeloški pasijon v režiji Jerneja Lorencija, razstavo hrvaške umetnice Nore Turato.

Ponedeljek, 7. september

V Galeriji Jakopič Ljubljana bo ob 20.00 potekal Sound Explicit, ciklus zvočnih in avdio eksperimentalnih perfomansov. Nastopili bodo: Monolit (Zsofi Klacsmann, Žiga Golob, Andrej Hrvatin), Tomaž Grom & Zlatko Kaučič.

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 20.30 otvoritev Festivala migrantskega filma s filmom Videti El Aaiún v režiji Erika Valenčiča, ki je nastal v sodelovanju s fotografom Arnetom Hodaličem in fotografinjo Katjo Bidovec. Zahodna Sahara je leta 1975 dočakala konec španske kolonialne vladavine. Istega leta sta to območje napadla Maroko in Mavretanija in tako uničila sanje domorodnih prebivalcev Sahravijcev o ustanovitvi lastne države. Več tisoč Sahravijcev je bilo pobitih, več deset tisoč jih je pobegnilo globoko v alžirsko puščavo. Mavretanija se je iz vojne umaknila leta 1979, spopadi med sahravijsko Fronto Polisario in maroško vojsko pa so trajali do leta 1991. Pokrovitelj premirja so bili Združeni narodi z obljubo, da bodo organizirali referendum o neodvisnosti, a se od sklenitve premirja do danes ni zgodilo nič.

Torek, 8. september

V Galeriji Kresija Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo Jošta Franka z naslovom Nicht fallen, na kateri je predstavljen del interdisciplinarnega projekta, ki od leta 2017 zbira, beleži in upodablja skupnosti in krajino, ki jih je zaznamovala in marginalizirala vojna na območju bivše Jugoslavije. Podobe vsakodnevnega življenja, ki jim je sopostavljeno najdeno gradivo, odpirajo teme, specifične za zgodovino in geografsko stvarnost regije, a hkrati pričajo o univerzalnosti ponavljajočega se nasilja in ujetosti v konflikt tudi po koncu vojne. Del projekta je tudi časopis z naslovom Kot da nikoli nihče ni obstajal, ki vizualno nadaljuje in pripoveduje zgodbe z vojno zaznamovanih posameznikov in krajev, ki desetletja po konfliktu ostajajo nevidni.

V Galeriji Equrna Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Vrt, ki ga preganja raj, ki predstavlja nova dela petih umetnikov, ki delujejo na presečišču zvoka in drugih medijev. Nastala so v sklopu umetniških rezidenc festivala Sonica. Sodelujejo: Svetlana Maraš, Alois Yang, Simina Oprescu, Clara de Asis in Peter Kutin.

V Galeriji Jakopič Ljubljana bo ob 20.00 potekal Sound Explicit, ciklus zvočnih in avdio eksperimentalnih perfomansov. Nastopili bodo: Jure Pukl & Howard Curtis. Igor Matković & Mario Babojelić, Bratko Bibič & Dedley Woodleybears feat. Sašo Vollmaier.

V Galeriji Alkatraz (Metelkova) Ljubljana bodo ob 20.00 odprli pregledno razstavo Tomaža Furlana z naslovom Do jutra!, ki prinaša izbor umetnikovega ustvarjanja v zadnjih desetih letih. V prvi vrsti gre za dela iz dveh serij: Wear (VII-XXII), serije absurdnih performativnih naprav, povečini zvarjenih iz delov priložnostno najdenega železa; ter Morning, novejše, bolj formalno kiparske serije.

Tomaž Furlan, "Wear XVII", interaktivni objekt/ 2014

Sreda, 9. september

V Galeriji Vžigalica Ljubljana bodo ob 20.00 v okviru Indigo festivala odprli razstavo Experimentum Crucis, ki je sestavljena iz treh projektov priznanega ameriškega umetnika Tonyja Ourslerja: multimedijske instalacije Phase Trans (2019), Eclipse (2019), serije projekcij na prostem, ki naravni svet združujejo s človeškim narativom, ter Imponderable Digital Archive (2016–2020), ki predstavlja selekcijo več kot 1000 slik iz umetnikovega arhiva. Kuratorka razstave: Lara Pan

V Galeriji Kapelica Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Aljaža Rudolfa in Eve Smrekar z naslovom A Face or a Factory: Holey Surface. A Face or a Factory je družina, podjetje in laboratorij obrazov, mask ter novih identitet. Preko oblikovanja novih oseb z uporabo DNK materiala in 3D optičnega branja posameznega darovalca, ki mu je v zameno ponujeno mesto v korporaciji skupaj s specifičnim deležem njenega premoženja, projekt modulira različne heteronime, njihove biografije, poklice in točno določene funkcije v sodobnem korporativnem kapitalizmu. Holey Surface tako deluje kot vstopna točka v daljši umetniško-raziskovalni proces. Modularno zgrajena postavitev je oblikovana tako, da konzumira obiskovalca, ki s podpisom privolitvenega obrazca postane del projekta in potencialno tudi samega podjetja.

V Kavarni Kina Šiška Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Poletje v Šiški nastopila tetameta. Gre za projekt elektronske glasbe s poudarjeno melanholično noto ambientalnega.

Četrtek, 10. september

V Galeriji Vodnikove domačije Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Zale Kalan in Lee Zupančič z naslovom Tihi dialog. Umetnici se z razstavo vračata k prvinskemu stiku med dvema človekoma: k dialogu. Tega ne vzpostavljata z besedami, temveč v znakovnem sistemu risbe oziroma likovnega dela. Sprašujeta se, kaj pomeni dialog in preučujeta najgloblje in najmočnejše potenciale odprtega dialoga med dvema posameznikoma. Njuna dela nastajajo kot niz zaporednih likovnih (ilustriranih) replik, ki se vsakič nanašajo na predhodno izjavo in hkrati odpirajo možnost naslednje. V procesu njunega dialoga ni najpomembnejša sama izjava, temveč potencial, ki ga ta nosi za sogovornika/sočloveka/soumetnika.

V Prešernovem gledališču Kranj bo ob 19.30 premiera misterija Škofjeloški pasijon (Processio Locopolitana), najstarejšega ohranjenega dramskega dela v knjižni slovenščini, ki ga je leta 1721 zapisal škofjeloški kapucin pater Romuald, rojen kot Lovrenc Marušiči. Delo v 13 podobah prikazuje zgodovino odrešenja, ki se začne s starozaveznim izgonom Adama in Eve iz raja, ko se zgodi človekov padec v greh, ki je delo hudobnega duha. Režija: Jernej Lorenci

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 nastopila nabrita domača zasedba Čao Portorož, ki bo predstavila svojo tretjo ploščo Pop. Po koncertu: Holomondo

V Mestnem gledališču ljubljanskem bo ob 20.00 premiera pravljičnega muzikala Turandot po literarni predlogi Jere Ivanc in glasbi Larna Zdraviča Poliča. Glasbena igra z elementi pravljice, tragedije in komedije o ljubezni, časti, izdajstvu in pohlepu, predvsem pa o tem, kaj pomeni biti človek. Režija: Jana Menger

© Peter Giodani

Petek, 11. september

V Layerjevi hiši Kranj bodo ob 19-00 odprli razstavo Petra Fetticha z naslovom Rispect the Boul! Fotografski projekt je nastajal med leti 2013 in 2018 ter se leta 2019 manifestiral v obliki avtorske fotoknjige z istim naslovom. Fotografije prikazujejo izkušnjo subkulture skejtanja in v ospredje postavljajo življenja in odnose posameznikov, ki se gradijo v specifičnem družbenem okolju ter posledično ustvarjajo fizične prostore sobivanja.

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 19.00 odprli pregledno razstavo Silvana Omerzuja, ki bo predstavila nabor najrazličnejših del, od risbe in slike, senčne podobe, kinetične skulpture, prostorske instalacije do scenografije in lutke, ki so nastala v preteklih tridesetih letih. Del razstave bo na ogled tudi na gradu Rajhenburg v Brestanici.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 19.00 na ogled glasbeni dokumentarec Kje se konča telo?, intimni portret skupine Swans, od njihovih korenin kot brutalen, post-punk bend, ki je izšel iz istih zgodnjih osemdesetih let prejšnjega stoletja v New York Cityju, skozi njihov neuspešen poskus mainstream uspeha v zlati mrzlici indie rocka v devetdesetih, skozi razhode in kaos, do njihovega neverjetnega trenutnega statusa kot eden najbolj priznanih in ambicioznih bendov na svetu, čigar koncerti so bolj ekstatični rituali kot nostalgični izleti po njihovih najbolj priljubljenih komadih. Režija: Marco Porsia

V MGLC Ljubljana bodo odprli razstavo hrvaške umetnice Nore Turato z naslovom eto ti na, ki že na prvi pogled v ospredje postavi prej določeno strategijo dela, kot da bi nakazoval vsebino. Je bolj ritem, takt, zvok kot poved, ilustrativna za neko pomensko področje. Tisto, kar naslov najavi, je dinamični jezikovni pastiš Nore Turato, delo, ki v raznoterih medijih kombinira hitro leteče fragmente našega z lingvističnimi dražljaji nasičenega vsakdanjika. Od oglaševalskih sloganov do političnih parol, od slengovskih besednih iger do instantnih življenjskih modrosti vpijoče barvit kompendij glasov Nore Turato predstavlja jezikovno krajino digitalne dobe. Kustos razstave: Vladimir Vidmar. Otvoritveni performans umetnice Nore Turato naslovom wow this huge wooden horse is greatbo ob 18.00 in 20.00.

Nora Turato: go, give us nothing (sitotisk, 2020)

Sobota, 12. september

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 18.00 premiera mednarodnega glasbeno-plesnega dogodka Milk Voices v koprodukciji Zavoda En-Kmap in Goethe-Instituta. Projekt, ki bo predstavljen v Ljubljani, na Reki in v Berlinu, je v ljubljanski različici nastal v sodelovanju edine slovenske stalne sodobno-plesne skupine, En-Knap Group, ženskega pevskega zbora Kombinat in Irene Z. Tomažin. Projekt svojo inspiracijo črpa iz zgodbe o Aleksandrinkah, slovenskih ženskah, ki so se sredi 20. stoletja izselile, da bi postale dojilje in dale svoje hranljivo mleko otrokom v Aleksandriji. Projekt preizprašuje dominantno percepcijo domoljubja, ki kolektivno identiteto definira s strogo razmejitvijo med nami in njimi, pri čemer je jasno opredeljeno, kdo mi nismo. Idejna zasnova, koreografija: Iztok Kovač

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bosta ob 20.00 nastopila Bowrain & Kalu, ki bosta predstavila projekt Not Exactly Lost.

V Letnem avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor bo ob 20.00 nastopila skupina Katalena, ki je spomladi 2018 izdala sedmi album “Človek ni zver/Man Is Not a Beast”.

