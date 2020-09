»Sramoten dokaz nerazumevanja družbenega pomena kulture pri političnih odločevalcih«

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ostro nasprotuje vladni nameri znižanja sredstev za kulturo

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je v sporočilu za javnost izrazil nasprotovanje z namero vlade, da z rebalansom proračuna za leto 2020 zniža sredstva kulturi. "Ne gre le za povsem nerazumno ravnanje; gre tudi za sramoten dokaz nerazumevanja družbenega pomena kulture pri političnih odločevalcih," so zapisali.

Spomnili so, da so se sredstva za kulturo še pred epidemijo večinoma zniževala, posledično, ob zgolj redkih izjemah, pa prav tako ni bilo sredstev za vlaganja v dotrajane objekte, v nove prostore, v infrastrukturo, za širitev programov. Proračunska sredstva zavodom s področja kulture pa niso sledila niti dogovorjenemu zvišanju plač v javnem sektorju, kar je životarjenje kulturnih zavodov še poglobilo, so navedli v Sviz.

Z epidemijo oziroma z omejitvami, ki so veljale in še veljajo za stike med ljudmi, pa so se glasbeni in gledališki dejavnosti, galerijam in muzejem ter še posebej nevladnim organizacijam na področju kulture finančne razmere še dodatno poslabšale. Kot so navedli v Sviz, se je velik del samostojnih kulturnih ustvarjalk in ustvarjalcev zaradi zmanjšanih aktivnosti znašel na robu preživetja.

V Svizu ne verjamejo "v naivnost političnih odločevalcev in tega, da jim ni v celoti jasno, da mačehovski odnos do kulture in kulturnih industrij, z dolgotrajnim in celo sistematičnim zniževanjem sredstev, ne bo imel večplastnih negativnih posledic za skupno življenje državljank in državljanov Slovenije".

Zato zahtevajo, da vlada iz načrta rebalansa umakne napovedana znižanja, poslanke in poslance pa sindikat poziva, da se zoperstavijo in "glasujejo proti nesprejemljivi politiki vlade na področju kulture ter si raje prizadevajo slediti dobrim praksam večine držav EU, ki umetnosti in kulturi ter kulturnim industrijam v svojih proračunih namenjajo dodatna sredstva - ne le za preživetje, ampak tudi za razvoj in s pogledom v prihodnost".

Sindikat prav tako nasprotuje nameri vlade, da bi znižala sredstva raziskovalni dejavnosti.

Na postavki ministrstva za kulturo rebalans predvideva nekaj manj kot 189,5 milijona evrov oziroma za 8,3 milijona manj sredstev v primerjavi s sprejetim proračunom za letošnje leto, ki je predvideval 197,8 milijona evrov.

Na ministrstvu za kulturo so zapisali, da je treba informacijo o nižanju osem milijonov evrov proračuna za kulturo brati "vsebinsko, s temeljito analizo podatkov, ne kar čez palec". Po njihovih pojasnilih v resnici ne gre za tako obsežno krčenje, ampak za prenos kohezijskih sredstev v naslednji dve proračunski leti. Vzroki so različni, tudi pandemija koronavirusa, zaradi katere so se postopki tako zavlekli, da do črpanja sredstev ni prišlo. Na ministrstvu so med drugim poudarili, da se integralna sredstva v resnici zmanjšujejo samo v višini dveh milijonov evrov.