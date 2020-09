V Benetkah tudi slovenski koprodukciji

Nagradi za življenjsko delo bosta letos prejeli britanska igralka Tilda Swinton in hongkonška režiserka Ann Hui

Tilda Swinton

© Wikimedia Commons

V Benetkah bo od 2. do 12. septembra potekal 77. mednarodni filmski festival. Zaradi pandemije bodo prikazali manj filmov kot prejšnja leta, letos le 60. Od 18 filmov, ki se potegujejo za zlatega leva za najboljši film, jih osem podpisujejo režiserke: Chloe Zhao, Mona Fastvold, Nicole Garcia, Emma Dante, Susanna Nicchiarelli, Julia von Heinz, Jasmila Žbanić in Malgorzata Szumowska. Mostro bo prvič po 11 letih odprl italijanski film, Lacci režiserja Daniela Luchettija.

Na otvoritveni slovesnosti se bodo poklonili julija preminulemu italijanskemu skladatelju filmske glasbe Enniu Morriconeju. Orkester Sinfonietta bo pod dirigentskim vodstvom Morriconejevega sina izvedel nekaj njegovih del.

KhkHymapH00

Letošnja Mostra, ki bo potekala ob upoštevanju številnih varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, bo prvi filmski festival na svetu, ki bo izveden po zaustavitvi javnega življenja zaradi covida-19. Filmski festival v Cannesu, ki bi moral potekati v maju, je bil namreč v fizični obliki odpovedan.

Sedemčlanski žiriji, ki bo izbrala dobitnika zlatega leva za najboljši film, bo predsedovala avstralska filmska igralka in dvakratna oskarjevka Cate Blanchett. Nagradi za življenjsko delo bosta letos prejeli britanska igralka Tilda Swinton in hongkonška režiserka Ann Hui.

V dveh programih bosta svetovno premiero doživeli koprodukciji s slovensko udeležbo. Program Obzorja bo odprla grško-poljsko-slovensko koprodukcija Sadeži pozabe grškega režiserja Christosa Nikoua. Sredi svetovne pandemije, ki povzroča nenadno izgubo spomina, se Aris, moški srednjih let, vključi v terapevtski program, katerega namen je pomagati bolnikom, ki jih nihče ne pogreša, da si zgradijo novo identiteto. Arisu se uspe vrniti v običajno življenje, pri čemer sledi navodilom na kasetah, ki mu predpisujejo vsakodnevna opravila, da si lahko ustvari nove spomine in jih zabeleži s kamero. Pri tem spozna Anno – žensko, ki se prav tako zdravi.

Sedemčlanski žiriji, ki bo izbrala dobitnika zlatega leva za najboljši film, bo predsedovala avstralska filmska igralka in dvakratna oskarjevka Cate Blanchett.

V programu Dnevi avtorjev pa bodo prikazali srbsko-slovensko-nizozemsko-bosansko-francosko koprodukcijo Oaza v režiji srbskega režiserja Ivana Ikiča. Film pripoveduje o treh najstnikih, ki živijo v zavodu za osebe s posebnimi potrebami in se morajo spopasti z novoodkritimi čustvi poželenja in zavisti, ko se med njimi nepričakovano splete ljubezenski trikotnik, ki mu grozi, da se bo sprevrgel v spor in iskanje skrajnih poti do kakršnega koli izhoda. Film je bil posnet v resničnem zavodu. V njem nastopajo mladi varovanci, ki so se prvič preizkusili v igranju, v glavnih vlogah pa sta zaigrala hrvaški igralec Goran Bogdan in slovenska igralka Maruša Majer.