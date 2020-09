Grobnica Notre-Dame ponovno odprta

Odprli jo bodo z razstavo, ki prikazuje njeno burno zgodovino

Notre-Dame

© Wikipedia

Skoraj 18 mesecev po požaru bodo danes ponovno odprli grobnico pariške katedrale Notre-Dame z razstavo, ki prikazuje njeno burno zgodovino. Požar jo je zajel aprila lani, kripto, ki se nahaja pod trgom pred katedralo, pa je bilo treba, preden bo sprejela obiskovalce, očistiti svinčevega prahu, kar je trajalo več kot leto dni. Grobnica vsebuje ostanke utrdb in termalnih kopališč, razstava pa se bo po pisanju francoske tiskovne agencije AFP poklonila francoskemu pisatelju Victorju Hugoju in arhitektu Eugenu Viollet-Le-Ducu, ki sta ponovno vzbudila zanimanje za katedralo v 19. stoletju.

Hugojev roman Notredamski zvonar, objavljen leta 1831, je imel velik pomen pri pridobivanju javne podpore za obnovo tedaj propadajočega in zapuščenega spomenika.

"Razstava se začne s tem, kako je katedrala izgledala v času objave romana," je povedal kustos v pariškem muzeju Victor Hugo Vincent Gille. Po njegovih besedah je bila nevarna zgradba, ki ni bila podobna sijoči katedrali. Kot dokaz je izpostavil več Hugojevih skic.

Notre-Dame so v začetku 19. stoletja močno poškodovali vandali in brezbrižne mestne oblasti so jo nameravale podreti, ko je Hugo v pamfletu, objavljenem leta 1825, pozval k "vojni proti rušilcem".

Razstava je sestavljena večinoma iz fotografij, risb, slik in filmskih odlomkov, ki kažejo navdušenje sveta nad katedralo, od začetkov do današnjih animiranih filmov.

Razstava prikazuje tudi, kako se je francoska javnost zavzela za idejo, da je katedralo vredno ohraniti, in dala ključno podporo delu arhitekta Viollet-le-Duca na cerkvi med letoma 1844 in 1864. To je po pisanju AFP postavilo temelje za status nacionalnega spomenika, ki ga ima Notre-Dame danes.

Organizatorji upajo, da je razstava prvi korak k temu, da se grobnica oziroma muzej vrneta v stanje pred lanskim požarom, ko sta sprejela približno 170.000 obiskovalcev lna leto.

Obnovo katedrale po požaru, ki je uničil stolp in večino strehe, so zaznamovale zamude zaradi slabega vremena, zaskrbljenost zaradi onesnaženja s svincem in nazadnje pandemija novega koronavirusa. Šele v začetku junija so delavci začeli odstranjevati na tone kovinskih odrov, ki so se deloma stopili v požaru, saj so pred tem prav tako potekala obnovitvena dela.