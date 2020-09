Nova različica tretjega dela mafijske trilogije

Decembra v kinematografe prihaja novi Boter 3

Boter 3

Pri Paramountu so napovedali, da decembra v kinematografe prihaja nova različica tretjega dela mafijske filmske trilogije Boter v režiji Francisa Forda Coppole z naslovom The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone, ki ima drugačen začetek in konec, režiser pa je v zgodbi, nastali po romanu Maria Puza, poskrbel še za nekaj presenečenj.

Coppola je ob najavi nove različice filma Boter 3, ki je sicer nastal leta 1990, dejal, da se z njo poklanja Mariu Puzu in svojemu najljubšemu delu trilogije. Kot navaja nemška tiskovna agencija dpa, so s sprejetimi spremembami ter z restavracijo slike in zvoka poskrbeli za primernejši sklep zgodbe, ki jo uvajata filma Boter (1972) in Boter 2 (1974).

TQQyM43P6y0

Prva dva dela trilogije sta doslej veljala za kultni klasiki vseh časov, tretji pa ni bil tako zelo cenjen. Nova različica Botra 3 bo po decembrskem prikazovanju v kinih izšla tudi na digitalnih nosilcih in DVD-ju, še piše dpa.

sY1S34973zA

Filmska trilogija Boter prikazuje razvoj Michaela Corleoneja, ki ga igra Al Pacino, in sicer od stranskega lika do ključnega akterja v mafijski družini. Nasledi svojega očeta Don Vita, ki ga je odigral sloviti Marlon Brando.

9O1Iy9od7-A