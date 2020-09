Zdaj je prepozno

V okviru pete edicije festivala Indigo tudi mednarodna filozofska konferenca ob 250. obletnici rojstva nemškega filozofa G. W. F. Hegla in konferenca Prekarnost ali samoupravljanje?

Žigan Krajnčan

© Borut Bučinel

Od 8. do 11. septembra bo v Ljubljani potekala peta edicija festivala Indigo, letos pod naslovom "Zdaj je prepozno" in pod pogoji, ki nam jih določa nova realnost. "Svoboda kulture in mišljenja ima zato sedaj veliko večjo težo, da ne podležemo letargiji in nemoči, s katerima nas navdaja družbenopolitična sedanjost. Danes, ko svet vse bolj očitno in nezadržno drsi proti ultimativnemu koncu in ko se zdi, da misel v razmerju do pandemične hitrosti dejanskosti vedno bolj zamuja, se zastavlja vprašanje – Kaj zdaj? Je dejansko prepozno?", so zapisali organizatorji festivala.

Z Goethe-Institutom Ljubljana in mednarodnim heglovskim združenjem Aufhebung so pripravili mednarodno filozofsko konferenco v počastitev 250. obletnice rojstva nemškega filozofa G. W. F. Hegla. Z Zavodom Maska pa bodo na konferenci Prekarnost ali samoupravljanje? in na spremljajočih dogodkih obeležili 100 let od izida prve številke Maske in izid 200. številke.

V štirih festivalskih dneh se bodo zvrstili:

•250. obletnica Heglovega rojstva: Prepozno?

Na mednarodni filozofski konferenci bodo svoje misli o Heglu predstavili ugledni tuji in domači filozofi: Mladen Dolar, Luca Illetterati, Ana Jovanović, Zdravko Kobe, Bara Kolenc, Christian Krijnen, Giovanna Miolli, Gregor Moder, Sebastian Rödl, Frank Ruda, Jure Simoniti, Klaus Vieweg, Sven-Olov Wallenstein, Violetta Waibel, Alenka Zupančič in Slavoj Žižek.

•Žigan Krajnčan: Zlitje s samim seboj in Reaktor zlitja

Žigan Krajnčan bo premierno predstavil plesno-glasbeni potujoči solo performans, kjer raziskuje svojevrsten jezik povezovanja plesa in petja. Na festivalu bo prvič izvedel tudi »Reaktor zlitja« – eksperimentalni plesni avtorski koncert vrhunskih izvajalcev različnih glasbenih in plesnih stilov in žanrov, ki se bodo pretakali drug v drugega.

•Tony Oursler: Experimentum crucis

Razstava je sestavljena iz treh projektov priznanega ameriškega umetnika Tonyja Ourslerja: multimedijske instalacije Phase Trans (2019), Eclipse (2019), serije projekcij na prostem, ki naravni svet združujejo s človeškim narativom, ter Imponderable Digital Archive (2016–2020), ki predstavlja selekcijo več kot 1000 slik iz umetnikovega arhiva.

•100 let od izida prve številke Maske in izid 200. številke

Zavod Maska bo 100 let od izida prve številke obeležila s konferenco »Prekarnost ali samoupravljanje?«, s premierno uprizoritvijo sodobnega plesnega dela Parquet Ball avtorice Mateje Bučar, s predstavitvijo novih Maskinih knjig (Bojana Cvejić: Koreografiranje problemov, Mala Kline: Gledališča potencialnosti: med etiko in politiko), z uprizoritvijo avtorski projekt Gejm, ki preizprašuje vlogo in odgovornost Slovenije in njene mejne politike za življenje in usodo ljudi na begu.

•Dizajn program na Trgu francoseke revolucije

V okviru dizajn programa bo potekal sejem knjige umetnika "Caffeine Hours", na katerem se bodo predstavili lokalni ustvarjalci, neodvisni in mikro založniki. V okviru festivala bo izšla posebna publikacija, natisnjena v tehniki risografije, ki bo vsebovala nove avtorske prispevke vidnejših ustvarjalcev kolektiva Riso Paradiso in izbranih razstavljavcev sejma knjige umetnika Caffeine Hours

•Širom, koncert

Prekmursko-tolminsko-kraška naveza je prepletanje raznolikih glasbenih pristopov in orodij, zgodovin zvena ter čiste muzikalno-rokodelske domišljije. Iztok Koren, Samo Kutin in Ana Kravanja v triu vkupno naštejejo preko deset inštrumentov in vsaj toliko danih oblik muzik, ki bi jih lahko prepoznali kot navdih karakterju nove zasedbe.

•Delavnica izdelovanja "brihtnih" majčk

Med festivalom se bo na Trg francoske revolucije začasno priselil RogLabov mobilni laboratorij FabBox, poln izdelovalniških tehnologij, z brezplačno delavnico izdelave "brihtnih" majčk.