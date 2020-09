TV napovednik od četrtka do nedelje

Priporočamo film Stekleni grad, v katerem spremljamo izjemno odmevne spomine novinarke Jeannette Walls, film One so bombe, o Rogerju Ailesu, ki je dolga leta brez posledic spolno napadal in nadlegoval ženske, ki so delale za Fox News, film Zajec Jojo, odštekano satiro o fantiču in njegovem izmišljenem prijatelju Hitlerju, Delo brez avtorja, ki črpa iz življenjske zgodbe nemškega slikarja Gerharda Richterja.

Delo brez avtorja

Četrtek, 10. september

Ob 21.25 bo na HBO na ogled dokumentarni film Župan Stocktona, o Michaelu Tubbsu, ki je pri 26. letih postal prvi temnopolti župan mesta Stockton v Kaliforniji. Režija: Marc Levin

4nVqsNtOZOI

Na HRT 2 bo ob 22.45 na ogled film Ženska v zlatu. Znameniti avstrijski slikar Gustav Klimt je leta 1907 ustvaril Damo v zlatu, bleščeč z zlatom posut portret Adele Bloch Bauer, tete Marie Altmann, judovske borke, ki se je po drugi svetovni vojni zavzela za vrnitev Klimtove mojstrovine njeni družini. Film je neke vrste sodna odisejada za lastništvo nad umetniško zbirko, saj se je Mariji Altmann postavila nasproti avstrijska država, ki se nikakor ni hotela odreči dragocenim Klimtovim umetninam, ki so jih Avstrijci med nacističnim obdobjem iztrgali iz rok judovskega lastnika tovarne sladkorja, Ferdinanda Blocka Bauerja, Adelinega moža. Pogrom nad Judi je takrat mlado Marie pregnal v Ameriko, od koder se je po več kot petdesetih letih vrnila na Dunaj, kjer je ob pomoči mladega in srčnega odvetnika Randyja Schoenbergerja dosegla sodno zadoščenje in pravico za svojo družino. Režija: Simon Curtis

wu9JeTX6Sdw

Petek, 11. september

Na TV Slovenija 2 bo ob 21.10 na ogled film Stekleni grad, v katerem spremljamo izjemno odmevne spomine novinarke Jeannette Walls o odraščanju v neobičajni družini, ki jo je determinirala divja narava disfunkcionalnega očeta. Režija: Destin Daniel Cretton

bdNiNhSeSDk

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 na ogled dokumentarna serija Zvezde velikga platna: Claudia Cardinale. Igralka sicilijansko-tunizijskega rodu je premogla širok igralski razpon. Njen prvi zakon s producentom Francom Cristaldijem jo je pahnil v stisko, saj je morala zaradi vzdrževanja javne podobe skrivati nosečnost in pozneje otroka. Cristaldi je iz nje naredil seksualni simbol italijanskega filma.

Sobota, 12. september

Na CineStar TV Premiere 1 bo ob 20.00 na ogled film One so bombe. Roger Ailes je dolga leta brez posledic spolno napadal in nadlegoval ženske, ki so delale za Fox News. Po njihovih obtožbah za spolne napade jim je bilo za molk ponujeno veliko denarja. Vendar pa se je, kar se je začelo z molkom in tišino in nadaljevalo s šepeti kmalu razvilo v pravo bombo. Režija: Jay Roach

YXL33tEUA3g

Na TV Slovenija 1 bo ob 20.05 na ogled film Slavno neslavna Florence o bogati ameriški dedinji, ki se kljub slabim pevskim sposobnostim odloči, da se bo preizkusila kot operna pevka. Pri njenih podvigih jo neomajno podpira uglajeni mož, ki ji za pomoč celo najame pianista. Čeprav njegov trud ne obrodi sadov, Florence zaslovi zaradi svojega nenavadnega petja in končno dobi priložnost nastopiti pred širšim občinstvom. Režija: Stephen Frears

Hnq5Ljynyaw

Na HBO bo ob 21.45 na ogled film Zajec Jojo. Odštekana satira o fantiču in njegovem izmišljenem prijatelju Hitlerju ponuja razmislek o tem, na čem gradimo svoje predsodke ter kako jih lahko premagamo. Nemčija proti koncu druge svetovne vojne. Jojo je prijazen desetletni fant, ki se vključi v hitlerjanski mladinski tabor. A pri njegovi trdni nameri, da postane vzoren nacist, ga ovirajo naslednja dejstva: njegova sestra je mrtva, oče je na fronti, sam pa preprosto nima želodca za kruta dejanja...Režija: Taika Waititi

tL4McUzXfFI

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.20 na ogled 12. del ameriške nadaljevanke Deklina zgodba. June je pri jezabelah ubila poveljnika Winslowa. Zdaj doma čaka, da varuhi pridejo ponjo. Lawrencea obiščeta poveljnika, ki iščeta Winslowa. Sumita, da je pobegnil, tako kot Serena in Fred, ki ju je ob prestopu kanadske meje aretirala kanadska policija ter Freda obtožila vojnih zločinov in kršenja človekovih pravic. Ko ga Serena obišče v zaporu, ta spozna, da ga je izdala, samo zato da bi videla Nichole. June dekle obvesti, da je načrt za reševanje otrok pripravljen. Sereni pripeljejo Nichole.

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.10 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled film Fokstrot. Zakonca Michaela in Dafno nekega dne nepričakovo obiščejo predstavniki vojske. Sporočijo jima, da je njun sin Jonathan padel med opravljanjem vojaške dolžnosti. Po začetni pretresenosti začnejo Michaela jeziti preveč zagnano žalujoči sorodniki in pretirano prijazni vojaški birokrati, ki naj bi bili zakoncema v podporo. Medtem ko se Michaelova žena predaja omami, on počasi drsi v vrtinec jeze, ta pa ga privede do nedoumljivega življenjskega preobrata. Režija: Samuel Maoz

wrBEDEmUceM

Nedelja, 13. september

Na TV Slovenija 2 bo ob 22.35 na ogled film Delo brez avtorja. Nemški režiser je navdih za film črpal iz življenjske zgodbe nemškega slikarja Gerharda Richterja. V filmu je to glavni junak Kurt, ki ga spremljamo od rane mladosti, ko mu je ljubezen do umetnosti vsadila teta Elizabeth. To so leta 1937 prisilno odpeljali v psihiatrično ustanovo, ki jo je tedaj vodil profesor Seeband. Naključje je hotelo, da so se njegove in Kurtove poti kasneje srečale. Elizabethina prisilna hospitalizacija, sterilizacija in smrt v koncentracijskem taborišču so Kurta zaznamovale za vse življenje, a ljubezen do slikarstva je ostala. Režija: Florian Henckel von Donnersmarck

GOC3WCs1lpM