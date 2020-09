Filharmoniki v času korone igrajo na ulici

Newyorška filharmonija

© Flickr

Newyorški filharmoniki so, ker so jim trenutne razmere odnesle jesensko sezono, njihova koncertna dvorana pa je zaprta za nedoločen čas, glasbo preneslii na ulice. Vsak konec tedna manjše zasedbe, sestavljene iz članov orkestra, nastopijo na lokacijah presenečenja po mestu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na ta način eden najstarejših ameriških orkestrov ostaja kreativen tudi med epidemijo novega koronavirusa, saj so koncertne dvorane zaprte, Newyorčani pa si po pisanju AFP želijo glasbe v živo.

Glasbeniki na koncertih nosijo majice s kratkimi rokavi in maske, nastopajo pa pred kamionom, ki so ga poimenovali bandwagon.

"V tem trenutku epidemije, v tem trenutku družbene spremembe skupaj iščemo nove načine..., da bi se povezali z ljudmi in spoznali, da moramo na novo iznajti koncertni ritual," je za AFP povedal eden od nastopajočih. "Ne gre samo za to, da ljudi pripeljemo v našo hišo. Gre za to, da svojo hišo damo v svet in delimo, kar zmore glasba," je dodal.

Člani filharmonije so tako kot drugi glasbeniki po tem, ko so marca zaradi epidemije morali zapreti vrata, svoje nastope prenesli na splet. Vendar po njihovem mnenju takšni koncerti "niso enaki".

Filharmonija sicer ne objavi javno, kdaj in kje potekajo koncerti po mestu, da bi se izognila množici poslušalcev. Načrtuje pa po tri nastope dnevno ob petkih, sobotah in nedeljah vsaj do sredine oktobra, da bi postopoma pokrila vseh pet mestnih četrti.