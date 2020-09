»Marija sveta, kaj nam je tega treba?«

Zakaj smo od pogovora s Spomenko Hribar odnesli več kot od vseh pogovorov s samooklicanimi spomeničarji

Spomenka Hribar in Ksenija Horvat

© RTV Slovenija

Pa smo dočakali pogovor z državnico. Ker v nasprotju z dosedanjimi spomeničarji Spomenka Hribar govori, misli in dela državo. Že vse življenje. Seveda ima prednost pred moškimi – ki so imeli sicer za razgrnitev svojih spominov na nastanek države tudi poseben termin, namenjen le moškim –, ker državo obravnava in ljubi z njenimi pomanjkljivostmi, šibkostmi, radostmi, lepotami, dobrim in slabim, ne pa skozi razlaganje, zakaj je ona zaslužna zanjo in kakšna prvoligašica in nosilka rumene majice da je. To je zmogel samo še Milan Kučan. Ostali so govorili o sebi in se samopoveličevali.