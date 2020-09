Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo Teden italijanskega filma, skupinsko razstavo Spol_sko v okviru festivala Lezbična četrt, film Martha: A Picture Story o dokumentarni fotografinji Marthi Cooper, razstavo slik Uroša Weinbergerja z naslovom Projectories, 25. mednarodni festival Jazz Cerkno, dan urbanega dogajanja in glasbe Šiška “Open, kjer bodo med drugim nastopili Pijammies.

Ponedeljek, 14. september

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Žarka Aleksića z naslovom Struktura misli. Umetnik je zbirko približno 3.000 video sekvenc začel ustvarjati po selitvi na Dunaj leta 2013. Z uporabo metode video dnevnika litovsko-ameriškega umetnika Jonasa Mekasa posname kratke sekvence, trajajoče do 30 sekund, in vpelje tehniko toka zavesti ter epifanije, ki jo pogosto vidimo v literaturi Jamesa Joycea.

Torek, 15. september

V Klubu CD Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Mala terasa sredi Ljubljane nastopil Jure Lesar, avtor glasbe in besedil, pevec, kitarist, znan tudi kot član zasedbe Eskobars. Pred izidom albuma, ki ga bo Jure Lesar izdal jeseni s svojo skupino, bo predstavil stare pesmi in novo gradivo v akustični različici. Na odru se mu bo pridružil multiinštumentalist Denis Horvat.

4vUegB7Vgx4

Sreda, 16. september

V Galeriji Ivana Groharja Škofja Loka bodo ob 18.00 odprli razstavo enega vidnejših slovenskih fotografov Aleša Gregoriča z naslovom Vonj kože. Figuralni cikel sestavlja 12 fotografij velikega formata, ki nam odstirajo avtorjev luciden pogled na telo v prostoru in času. Gregorič izhaja iz analogne črno-bele fotografije, zadnjih nekaj let pa je dejaven še na področju barvne fotografije. Kustos razstave: Boštjan Soklič

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 19.00 v okviru cikla Limun Up promocijski koncert ob izidu novih plošč zasedb hrvaških ŽEN, ajdovskih Mart in ljubljanskih Long Dumb Voices.

7emRo5U4nd8

Na Malem odru SLG Celje bo ob 19.30 premiera komedije Marjetka, str. 89, nemškega dramatika, režiserja in igralca Lutza Hübnerja, ki je uporabil znan Marjetkin monolog iz Goethejevega Fausta po njunem srečanju. S preigravanjem monologa različnih režiserjev, igralk in drugih gledaliških ustvarjalcev, ki jih odigrata dva igralca, je na izredno duhovit in zabaven način prikazal zakulisno gledališko dogajanje. Režija: Andrej Jus, druga premiera: 18. septembra ob 19.30

V Slovenski kinoteki Ljubljana bodo ob 20.00 odprli Teden italijanskega filma s projekcijo filma Čarobne noči v režiji Paola Virzija. Do nedelje se bodo zvrstili naslednji filmi: Easy, čisto lahko potovanje (r. Andrea Magnani), Mimi kovinar (r. Lina Wertmüller), Dvojnik (r. Rä di Martino), Nevidni fant (r. Gabriele Salvatores)

R6BbF3v8HIg

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 20.30 na ogled film Corpus Christi, ki temelji na resničnem pojavu lažnih duhovnikov na Poljskem. Gre za sodobno in provokativno parabolo o veri, odpuščanju in odrešitvi. Režija: Jan Komasa

2K8GFeLLobA

Četrtek, 17. september

V Galeriji Škuc Ljubljana bodo ob 19.00 odprli festival Lezbična četrt z razstavo Spol_sko, ki izpostavlja pomen preizpraševanja fluidnosti spolnosti in spolne identitete skozi umetniška dela različnih domačih in tujih umetnic_kov. Poststrukturalistično pojmovanje spola kot spektralnega in nebinarnega je odprlo pot številnim queer (dis)identitetam, ki razkrivajo in razbijajo krhke, statične koncepte spola in spolnosti. Skozi to paradigmo se pogosto razume, da imajo na primer lezbijke normativno spolno identiteto in da se vprašanja o spolu in spolnosti ne prekrivajo. Sodelujejo: Cassils, Lea Culetto, Andreja Gomišček, Tatiana Kocmur, Naja Maria Lundstrøm, Liliana Piskorska, Zvonka T. Simčič. Kuratorki razstave: Tia Čiček in Urška Lipovž s pomočjo Laure Gillard

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 19.00 na ogled film Martha: A Picture Story o dokumentarni fotografinji Marthi Cooper, ki se že več kot 40 let posveča fotografiranju grafitov, ulične umetnosti in arhitekture. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila kot fotografinja zaposlena na New York Postu. V tem času je začela dokumentirati grafite in b-boy gibanje, kar jo je vodilo k obširnemu pokrivanju zgodnjega hiphopa, ko je izhajal iz Bronxa. Režija: Selina Miles

IOMUHQEYsBQ

V Galeriji Simulaker Novo mesto bodo ob 20.00 v sklopu 100. obletnice novomeške pomladi odprli razstavo slik Uroša Weinbergerja z naslovom Projectories. Za umetnika so značilne velikoformatne slike, ki uprizarjajo distopične motive bližnje prihodnosti. Čeprav se poslužuje tehnike slikanja z oljnimi barvami, je izhodišče za njegovo delo digitalni kolaž, pri katerem uporabi podobe, najdene na spletu in drugod. Na tokratni razstavi so na ogled dela, ki so nastala od leta 2019 do leta 2020. Čeprav svoja dela zelo dosledno gradi v širši kontekst serije, lahko opažamo tudi nekatere premike. Pri določenih slikah (npr. Holiday Inn) si avtor pripravi slikarsko podlago s kapljanjem (dripping) barv, ki dajejo slikam nekoliko bolj materialen (haptičen) izgled. Tudi osnovni ikonografski elementi, ki povezujejo njegova dela v posamezne sklope, so se zamenjali. Starejše slike so napolnjevale cevi ali maske, v novejših pa so kot tujki prisotni droni in molekule. Kurator razstave: Adrijan Praznik

Uroš Weinberger: Holiday Inn, 2020

V Cerknem bo od 17. do 19. septembra potekal 25. mednarodni festival Jazz Cerkno, na katerem bodo nastopili tuji in domači glasbeniki: DrummingCellist & Big Band RTV Slovenija, Ombak Trio, Silvia Bolognesi Young Shouts (17. 9.), Ground Rituals, Falling, Mopcut (18. 9.), Dré A. Hočevar [Container Doxa], Ingrid Schmoliner / Hamid Drake, Koma Saxo 4, Oholo! (19. 9.). V spremljevalnem programu se bodo zvrstile različne delavnice, fotografska razstava, okrogla miza in dva koncerta.

4Ze8yt_BUZI

Petek, 18. september

Na Trgu pred Kinom Šiška Ljubljana bo od 15. ure dalje potekal tradicionalen dan urbanega dogajanja in glasbe Šiška “Open."P oleg grafitarjev, urbanih plesalcev, DJ-ev, delavnic in Knjižnice pod krošnjami bodo na odru na prostem nastopili finalisti Špil lige (Shiver River, Jaja Bojz, DeBeat, Before Time), za konec pa še instrumentalna sedmerica Pijammies.

b3NDq0dQW-M