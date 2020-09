Platforma robnih urbanih žanrov

Med 15. in 19. septembrom v klubu Gromka na Metelkovi in na dvorišču pred njim

Za crknt: Brez ročne

Sindikat odklonskih entitet je platforma robnih urbanih žanrov nove komedije, performativnega humorja, ironije, satire, parodije in družbenega komentarja. Namenjen je vsem, ki jim je blizu zabava, smeh, drznost, provokacija in druge grenko-sladke profesionalne kot tudi "diletantske" odrske radosti. Zaradi korona ukrepov in omejenega števila gledalcev na prireditvah priporočajo rezervacije neposredno preko spletnega obrazca ali na elektronski naslov sindikat@emanat.si

Tretja edicija Sindikata odklonskih entitet, načrtovana med 14. in 19. aprilom 2020, je zaradi korona situacije potekala v dveh delih. Prvi del je potekal med 14. in 18. 8. 2020 v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana, kjer so v štirih večerih gostili pet predstav. Osem klubskih dogodkov domačih izvajalcev (5 predstav, 2 koncerta in DJ večer) pa bo na ogled med 15. in 19. septembrom v klubu Gromka na Metelkovi in na dvorišču pred njim.

Program:

15. 9. ob 20.00: Plesalka Aja Zupanec v puhastem, sladkobnem, mehurčkastem in bleščečem performansu Kričeče bleščeče spregovori o ženski pravljici, ki pod vprašaj postavlja romantične predstave in ideale srečnih koncev. (za mladino in odrasle)

15. 9. ob 21.00: Kolektiv Mismo Nismo s svojo novo kreacijo Žonglerski koncert kot girl-boyband, pri čemer se petju, recitaciji, političnim komentarjem in komunikaciji z občinstvom, enakovredno pridruži umetnost žongliranja. (za mladino in odrasle).

16.9. ob 21.00: Slovensko-francosko-portugalski plesalec in performer Loup Abramovici v predstavi Življenja in smrti HPD-ja intenzivno utelesi napetost med formo in queer silo. V performansu prevzame vlogo prve dame Melanie, ki ji/mu asistirata dva teoretska škrata, Žižek in Peterson v interpretaciji Ane Čigon in Nataše Živković. (za odrasle)

17. 9. ob 21.00: Gledališko-aktivistična skupina KUD Transfortmator se v Čudoviti Gogi v bufonski maniri loti soparnega in zadušljivega mesteca, ki ob obisku tujcev postane drzno, duhovito, perverzno, groteskno in ogabno, predvsem pa resnična slika našega jaza in zato resnično čudovito... (za odrasle)

18. 9. ob 22.00: Ljubljanski podtalni dvojec balans z enostavnimi basovskimi linijami, umazanim vokalom in enovrstičnimi vzkliki, post punkom in rock’n’rollom parodira eksistencialno krizo urbanega vsakdanjika. (za mladino in odrasle)

18. 9. ob 23.00: Ljubljanski DJ in producent DVMIR bo na Sindikalnem žuru zavrtel vse sindikaliste, anarhiste, kaviar socialiste in druge. (oblačilni slog: maske)

19. 9. ob 20.00: LingaLing, članica skupine ZaCrknt s sodobnim klovnovsko-grotesknim varietejem Brez ročne, ki v času histerije pred virusi, globalnimi katastrofami in menjavami vlade, zagotavlja večer v družbi profesionalnih klovnov. (za odrasle)

19. 9. ob 22.00: Primorska hip-hop/rnb ustvarjalka Masayah, ki je pred desetimi leti je začela z igranjem kitare, trenutno pa je v fazi snemanja svojega prvega rap albuma, ki bo izšel še letos. (za mladino in odrasle)